Musculação no combate à dor lombar crônica

Um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine indica que a musculação pode ser uma alternativa eficaz no tratamento e prevenção da dor lombar crônica, problema que afeta cerca de 619 milhões de pessoas no mundo.

Sedentarismo e má postura são algumas das causas da dor lombar, que foi considerada a maior causa de incapacidade no mundo em 2023. “Fatores como sobrepeso e obesidade, também aumentam as cargas na coluna, contribuindo para o desgaste das suas estruturas. O estilo de vida moderno, com longos períodos sentados e falta de atividade física, é outro fator determinante”, explica o médico fisiatra João Amadera.

A pesquisa aponta que pacientes que fazem exercícios como agachamentos e levantamentos de peso apresentam melhorias na resistência muscular, força das pernas e na estabilização da região lombar, o que diminui a intensidade da dor.

Os treinos também aumentam o volume dos músculos que ficam próximos às vértebras e são essenciais para a estabilização da coluna, além de oferecer benefícios psicológicos. Foram observadas reduções significativas na cinesiofobia —o medo de se movimentar por causa da dor—, promovendo maior confiança e qualidade de vida ao paciente.

“Além das adaptações que ajudam a diminuir o incômodo dos pacientes, os exercícios previnem o surgimento da dor. Em ambos os casos, a tensão é absorvida pela musculatura, que fica mais fortalecida, o que resulta numa menor sobrecarga nas vértebras, discos e ligamentos”, explica Daniel Carlos, treinador da Smart Fit.

Apesar dos benefícios comprovados da musculação, muitos pacientes temem a piora da dor ou sentem insegurança para iniciar os treinos. No entanto, com treinos adaptados e acompanhamento profissional, o risco de agravamento da condição é minimizado, o que torna a prática uma opção segura e eficaz.

“A execução incorreta dos exercícios e o excesso de carga, podem intensificar a dor ou mesmo agravar as lesões. Fazer exercícios ‘roubando’ é a pior estratégia que se pode adotar e a execução correta deve ser sempre observada”, explica Amadera.

A orientação e acompanhamento de um profissional de educação física exclui exercícios potencialmente prejudiciais, como rotações excessivas do tronco e levantamento de cargas sem a técnica correta. Daniel explica que atividades com movimentos rápidos, alta intensidade ou que resultam em impactos longitudinais também devem ser evitadas.

“Geralmente, a dor está atrelada à falta de sincronismo da ativação das unidades motoras, especialmente dos músculos paravertebrais, que quando exigidos abruptamente não respondem de forma satisfatória, acarretando em danos não desejados”, conta.

Quer ficar mais longe das dores na lombar? Confira as dicas abaixo e no vídeo do treinador Daniel Silva.

Treino para CORE TREINO EXERCÍCIO SÉRIE REPETIÇÕES INTENSIDADE INTERVALO A Abdominal curto 3 10 — 15 Sem carga externa 60″ A Prancha isométrica 3 10 — 15 Sem carga externa 60″ A Perdigueiro alternado 3 10 — 15 Sem carga externa 60″ A Abdominal bicicleta 3 10 — 15 Sem carga externa 60″ A Hiperextensão lombar solo 3 10 — 15 Sem carga externa 60″

