Champions Fishing reunirá 75 participantes em Foz do Iguaçu

Champions Fishing- Exposição de grandes novidades em barcos, produtos e serviços náuticos além de atrações de lazer e esportivas vão movimentar a segunda edição do Foz Internacional Boat Show, entre 28 de novembro a 1 de dezembro no Iate Clube Lago do Itaipu (ICLI). Entre elas está o torneio de pesca esportiva na modalidade “pesque e solte” confirmado para o dia 30 de novembro.

O ‘Champions Fishing”, campeonato de pesca sustentável onde os peixes são devolvidos à natureza, organizado pelo ICLI, reunirá 25 equipes, totalizando 75 participantes. As vagas foram conquistadas por 5 equipes classificadas na 1ª Copa Inverno do Iate Clube Lago de Itaipu e pelas 20 melhores do Ranking de Pesca ao Tucunaré 2024, que contou com 55 grupos e 180 competidores em 7 etapas divididas ao longo do ano. O ‘Champions Fishing’ terá início às 6h, com retorno às 14h e premiação às 16h.

“Pelo segundo ano consecutivo o Champions Fishing é realizado no Foz Internacional Boat Show para potencializar o turismo náutico na região e também os campeonatos de pesca unindo esportividade, técnica e preservação ambiental. O evento será realizado em um dos cenários mais deslumbrantes do país e vai atrair pescadores e entusiastas do segmento, além de movimentar a economia local”, comenta Ezequiel de Oliveira, o diretor de Esportes do ICLI.

“O Foz Internacional Boat Show é uma grande vitrine de lazer, esportes, produtos e serviços náuticos para toda a família, e a realização de campeonatos como o Champions Fishing também demonstra o potencial da região, e do país como um todo, para o turismo de pesca que se enquadra do mercado náutico como importante alavanca para o desenvolvimento social e econômico” comenta Thalita Vicentini, diretora da Boat Show Eventos/Grupo Náutica.

Dados do Sebrae apontam que a pesca esportiva no Brasil movimenta em torno de R$ 1 bilhão por ano. O Paraná, com o rio que leva o mesmo nome, é um dos principais destinos para pesca do país. Conforme informações divulgadas pelo governo do estado, apenas dois eventos de pesca esportiva realizados recentemente movimentaram mais de R$ 1,5 milhão em cidades da região Oeste e Centro-Sul do Estado.

O evento conta com o apoio de instituições, como o Fundo Iguaçu, voltado ao desenvolvimento e promoção turística, e o Viaje Paraná, programa do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Turismo. Também apoiam o Foz Internacional Boat Show a Itaipu Parque Tecnológico, a Itaipu Binacional e o Foz do Iguaçu Destino do Mundo, além do Governo Federal.

Para visitar o evento, haverá traslado do dia 28/11 até 01/12, partindo do centro de Foz do Iguaçu, a cada hora, a partir das 14h40 saindo do Cataratas JL Shopping. A volta, com saída do ICLI, inicia a partir das 19h20. Todas as viagens têm capacidade para até 16 pessoas e tempo de tolerância de 10 minutos.

Horários de ida: 14h40, 15h15, 16h30, 17h30 e 18h30.

Horários de volta: 19h20, 20h e 21h.

SERVIÇO da Champions Fishing

Quando: De 28 de novembro a 1º de dezembro de 2024

Onde: Iate Clube Lago do Itaipu – Rua: Inácio Reuter Sottomaior, 1020 – Jardim Porto Dourado – Foz do Iguaçu/PR

Horário: das 15h às 22h

