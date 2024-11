Americana: testes rápidos ISTs neste domingo

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza testes rápidos gratuitos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C neste domingo (1º), das 8h às 13h, no Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE). A oferta dos exames também será feita nos dias 7 e 14 de dezembro (sábados), no mesmo horário e local.

A ação faz parte da campanha Fique Sabendo, de prevenção às ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrado anualmente no dia 1º de dezembro.

Americana de olho

“Estaremos de portas abertas, com uma equipe multidisciplinar para acolher os pacientes, fazer uma triagem qualificada e, em caso de diagnóstico positivo, acompanhá-los durante o tratamento, oferecendo todo o suporte necessários”, enfatiza a coordenadora do serviço, Mariah Assalone.

É necessário apresentar apenas um documento com foto e comprovante de residência em Americana. O endereço do SAE é Rua Ana Almeida Pioli, esquina com Rua Cuiabá, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.