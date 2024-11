Tragédia em São Paulo: Mulher de 31 morre após hidrolipo em clínica

Uma tragédia abalou São Paulo nesta terça-feira (26/11), quando Paloma*, de 31 anos, morreu após realizar um procedimento de hidrolipo em uma clínica localizada no bairro do Tatuapé, zona leste da cidade.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a mulher contratou os serviços do médico Josias Caetano, responsável pela clínica Maná Day, após entrar em contato pelas redes sociais. O pagamento foi realizado via transferência bancária, e esta foi a primeira vez que a paciente encontrou o profissional pessoalmente.

Após o procedimento, Paloma passou mal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ao ser encaminhada ao Hospital Municipal do Tatuapé, a paciente já chegou sem vida. Laudo preliminar aponta embolia pulmonar como a provável causa do óbito. O caso também trouxe à tona diversas reclamações já existentes contra o médico, registradas nas redes sociais, o que reforça as suspeitas de irregularidades.

Riscos de procedimentos fora de centros cirúrgicos

O caso reacende o debate sobre a segurança de procedimentos estéticos realizados em clínicas que, muitas vezes, não seguem as normas adequadas de saúde. O cirurgião plástico Dr. Hugo Sabath, da Clínica Libria, destacou a importância de que qualquer procedimento invasivo seja realizado exclusivamente em ambiente hospitalar, devidamente equipado.

“Procedimentos como a hidrolipo, que envolvem a infiltração de substâncias no corpo e manipulação de gordura, devem ser realizados em centros cirúrgicos. Além disso, é imprescindível a presença de um médico anestesiologista para monitorar os sinais vitais e intervir em caso de complicações. Realizar um procedimento dessa complexidade em um ambiente inadequado expõe o paciente a riscos inaceitáveis, como embolia pulmonar e infecções graves”, explica o especialista.

Direito dos pacientes e responsabilidades dos profissionais

Conforme a advogada especialista em Direito Médico, Dra. Beatriz Guedes, este caso evidencia a importância de maior fiscalização das clínicas estéticas e conscientização sobre os direitos dos pacientes.

“A escolha de um médico ou clínica deve ser feita com cautela. É essencial verificar se o profissional possui registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e se o estabelecimento está devidamente licenciado pela vigilância sanitária. Além disso, o paciente tem direito a informações claras e detalhadas sobre os riscos do procedimento, assegurados por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, ressalta a advogada.

Ela também aponta que negligência, imprudência ou imperícia por parte do profissional podem resultar em responsabilização civil e criminal. “A realização de um procedimento estético sem as condições adequadas de segurança não é apenas antiético, mas pode configurar crime e gerar reparações por danos morais e materiais para a família da vítima”, acrescenta.

A importância da fiscalização e educação pra evitar tragédias

Especialistas destacam que o aumento da oferta de procedimentos estéticos a preços acessíveis nas redes sociais muitas vezes ignora os critérios básicos de segurança e qualificação dos profissionais. A falsa sensação de facilidade e os resultados rápidos prometidos podem levar pacientes a negligenciarem a análise criteriosa de quem realiza o tratamento.

“Infelizmente, vemos um crescimento alarmante de complicações em procedimentos realizados por profissionais sem qualificação adequada ou em ambientes inadequados. Precisamos reforçar que não há espaço para improvisos quando se trata de saúde. A vida de um paciente não pode ser colocada em risco em nome de um resultado estético”, alerta Dr. Hugo Sabath.

Conclusão

Este caso trágico reflete a necessidade urgente de medidas mais rigorosas para garantir que os procedimentos estéticos sejam realizados dentro dos padrões de segurança exigidos. A perda de Paloma não pode ser em vão. Que esta fatalidade sirva como um alerta para profissionais, autoridades e pacientes sobre a importância de priorizar a saúde e a segurança em qualquer procedimento estético.

