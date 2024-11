O futebol é uma paixão nacional e faz parte da construção da identidade do brasileiro, mas vai muito além disso: esse esporte tem o poder de ser uma ferramenta de transformação social, especialmente em regiões periféricas. Nos campos de terra batida, sonhos ganham forma e vidas encontram um novo rumo. Para muitos jovens, a famosa “pelada” preenche o tempo livre com propósito e alegria, oferecendo uma alternativa saudável em comunidades onde os desafios sociais são uma realidade cotidiana.

Ewerthon Henrique, ex-jogador de futebol de grandes times como Corinthians e Borussia Dortmund, nasceu e foi criado no bairro Casa Verde Alta (Zona Norte de São Paulo), onde também deu início na sua carreira aos 4 anos, no clube Roque de Moraes. “Eu nasci amando o futebol, desde sempre fui Corintiano. Cresci acreditando que o futebol era uma chance de mudar minha vida e a da minha família. Cada treino e partida era um passo a mais para alcançar o meu sonho”, reflete o ex-atleta.

Para ele, o futebol não significa tão somente um caminho profissional, mas também uma escola da vida. “Dentro do esporte, aprendi desde muito pequeno os princípios fundamentais de vida, como disciplina, ética, trabalho em equipe e companheirismo. Sou muito grato ao esporte por tudo que me proporcionou, e, principalmente, por ter tido uma infância e adolescência de primor graças ao futebol”, complementa.

O incentivo à prática de esportes para os jovens vai além do futebol e deve contar com o apoio de pais, escolas e comunidades. Para Ewerthon, oferecer oportunidades para crianças e jovens experimentarem diferentes modalidades é fundamental, especialmente em regiões periféricas, onde o acesso ao esporte é mais limitado.

“O esporte ensina lições para a vida inteira. Independentemente se é futebol, vôlei ou basquete, o importante é dar às crianças a chance de descobrir o que elas amam e de que forma podem crescer com isso” explica o ex-jogador.

Com a Ewerthon Academy, ele busca compartilhar sua experiência de campo com novos talentos e conectá-los a outros jogadores renomados que participarão do evento.

A força transformadora do futebol já começou a ser concretizada por meio da clínica de futebol idealizada por Ewerthon, que teve a 1ª edição em agosto desse ano e contou com mais de 70 crianças inscritas. O sucesso foi tanto que a segunda edição acontecerá no dia 14 de dezembro, na Arena Ibirapuera, em São Paulo. O evento promete oferecer orientações de jogadores profissionais, como Rogerinho R9, que já confirmou a presença, além do próprio Ewerthon.

Mais do que um esporte, o futebol é uma ferramenta transformadora, capaz de mudar realidades e inspirar novos caminhos. Iniciativas como a Ewerthon Academy, mostram que sonhos podem se tornar oportunidades reais. Cada criança que entra em campo não apenas aprende a jogar, mas descobre o valor de trabalhar em equipe, respeitar o próximo e acreditar no próprio potencial. Esse legado vai além do futebol, moldando cidadãos preparados para a vida.

Sobre Ewerthon e futebol:

Ewerthon Henrique, ex-jogador de destaque em clubes como Corinthians e Borussia Dortmund, hoje dedica sua paixão pelo esporte à Ewerthon Academy, um projeto transformador que busca inspirar e educar jovens atletas através do futebol. Mais do que ensinar técnica, a academia promove valores éticos, criando um ambiente onde crianças e adolescentes podem crescer como atletas e cidadãos. Além de empresário e pai dedicado, Ewerthon usa sua trajetória de sucesso como exemplo para formar novos talentos e futuros líderes, dentro e fora dos campos.

