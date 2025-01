ChatGPT Agora Enxerga, sabia disso?

O ChatGPT, uma das ferramentas mais avançadas de Inteligência Artificial, acaba de ganhar uma funcionalidade inédita que permite interpretar imagens, gráficos e documentos. Agora, a IA não apenas responde perguntas textuais, mas também oferece suporte visual para resolver desafios do dia a dia. Esse recurso inovador é o tema do novo vídeo do canal IA na Vida Real, intitulado “ChatGPT Agora Enxerga! Descubra Como Essa Função Vai Transformar Seu Dia a Dia”.

Com uma linguagem acessível e exemplos práticos, o vídeo ensina como ativar e usar a nova função multimodal do ChatGPT, mostrando casos reais de uso que ajudam a economizar tempo e aumentar a eficiência, tanto no trabalho quanto na organização pessoal.

Sobre o canal IA na Vida Real e ChatGPT

O IA na Vida Real é um canal criado para desmistificar a Inteligência Artificial e mostrar suas aplicações no mundo real. Com conteúdo voltado para iniciantes e profissionais, o canal explora desde tutoriais práticos até discussões sobre o impacto da IA em áreas como marketing, saúde, negócios e muito mais.

À frente do canal está um profissional com sólida formação e ampla experiência em tecnologia e negócios. O apresentador combina sua expertise com a paixão por ensinar para transformar conceitos complexos em conteúdos acessíveis e inspiradores.

Sobre o apresentador:

O criador e apresentador do canal IA na Vida Real é um profissional multifacetado, com uma trajetória marcada pela busca constante de desafios e pela dedicação em gerar resultados transformadores para empresas e pessoas.

Com MBA em Inteligência Artificial, formação em Marketing e Ciências Contábeis, e um mestrado em Gestão de Negócios pela FIA – onde desenvolveu uma pesquisa focada em inbound marketing –, ele possui um olhar assertivo e estratégico para soluções que aliam tecnologia e marketing de conversão.

Ele também é o fundador da WS Marketing, uma agência de marketing que oferece serviços de branding, redes sociais, tráfego pago (Google, Meta e LinkedIn), inbound marketing, outbound marketing, sites, SEO e e-mail marketing. Além disso, a WS Marketing integra soluções tecnológicas, como CRM, chatbots, painéis de BI com uso de Inteligência Artificial e automações inteligentes, ajudando negócios a crescerem de forma sustentável e estratégica.

Sua carreira inclui a liderança de grandes projetos ligados à inovação e tecnologia, que resultaram em impacto positivo e excelentes resultados para empresas e equipes. Como diretor de marketing e vendas, contribuiu significativamente para o crescimento de grandes organizações, liderando times e implementando estratégias ambiciosas.

Além de sua atuação corporativa, ele também é mentor de profissionais e empreendedores, compartilhando seu conhecimento para ajudar outros a alcançar seu potencial máximo. Como palestrante, aborda temas relacionados à gestão de negócios, liderança e desenvolvimento pessoal, inspirando audiências e promovendo mudanças práticas e impactantes.

Ele também apresenta o podcast PEN – Pessoas & Negócios, um espaço dedicado a discutir temas relacionados ao desenvolvimento profissional e empresarial.

A funcionalidade que vai transformar a produtividade

O novo recurso visual do ChatGPT é uma evolução importante para a IA, permitindo que a tecnologia ajude os usuários a interpretar imagens e resolver problemas com base em informações visuais. No vídeo do canal IA na Vida Real, o apresentador explora como essa funcionalidade pode ser aplicada de forma prática, com exemplos como:

Interpretação de gráficos e relatórios para insights mais rápidos e precisos.

para insights mais rápidos e precisos. Resumos automáticos de documentos por meio da análise visual.

por meio da análise visual. Otimização de apresentações e tarefas visuais, facilitando a vida de profissionais e estudantes.

Assista agora e descubra mais

Se você quer entender como a Inteligência Artificial está evoluindo e aprender a usar essas ferramentas para transformar sua rotina, o vídeo está disponível no canal IA na Vida Real:

Por que essa novidade merece atenção?

“O ChatGPT com suporte visual representa um marco na evolução da IA. É uma ferramenta que vai além do texto e passa a ser um assistente completo, ajudando pessoas e empresas a resolverem problemas complexos de forma mais rápida e eficiente”, afirma o apresentador do canal.

Com essa abordagem inovadora e prática, o canal IA na Vida Real se consolida como referência para quem deseja aprender e explorar o impacto da Inteligência Artificial no dia a dia.

Sobre o canal IA na Vida Real:

O IA na Vida Real foi criado para democratizar o acesso à Inteligência Artificial, trazendo tutoriais práticos, discussões relevantes e tendências do setor. É o espaço ideal para quem deseja aprender, inovar e aplicar a IA no cotidiano e nos negócios.

