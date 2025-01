Um homem que tinha porções de maconha acabou preso depois de um passante indicar aos Guardas Municipais que havia um ‘depósito’ onde ele deixaria a droga que traria para comercializar.

O caso aconteceu no jardim São Fernando em Santa Bárbara d’Oeste e o homem acabou detido. O rapaz chegou a chutar as grades da viatura quandoo era levado para a delegacia, causando dano ao equipamento público.

Leia abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

Maconha e tráfico

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL GCM GOMES

APOIO TÁTICO 03 SUB FIRMINO GCM SILVA GCM FERNANDO

DATA:11/01/25

LOCAL:RUA ANTONIO M. FILHO N° 415 JD. SÃO FERNANDO.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, estas equipes visualizaram L.B.P 36 anos de idade abaixo em uma rotatória, ao notar a aproximação das equipes saiu caminhando sendo então abordado, submetido a busca pessoal foi localizado em sua mão 7 porções de maconha e R$56,00 em notas diversas

Mais notícias da cidade e região

já no local em que estava abaixado fora localizado mais 10 porções de maconha; Durante a varredura pelas imediações, um munícipe nos indicou uma casa em estado de abandono dizendo que por diversas vezes visualizou individuos entrando e saindo rapidamente, feito então varredura por este imóvel desabitado onde foi localizado uma sacola branca que continha em seu interior diversos kits contendo:

-189 porções de cocaína

-80 porções de maconha

-51 pedras de crack.

Diante do exposto, L. Foi algemado conforme D8858/16 e conduzido até o plantao policial onde durante o trajeto, L. Começou a chutar a grade do compartimento de presos danificando o mesmo além de lhe causar escoriações. Após atendimento médico, os fatos foram narrados a autoridade policial que determinou a prisão do mesmo por tráfico de drogas conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo este preso a disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NO WHATSAPP