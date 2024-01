Chefão do União enquadra Dr José pra ficar no partido

Chefão do União na região, Eduardo Leme, também conhecido

como Duzão, foi até o provável nome do partido para concorrer a prefeitura de Santa Bárbara Dr. José e presidente local Marcos Fontes discutir as eleições deste ano.

O coordenador regional do União Brasil na Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi recebido em encontro na tarde desta quinta-feira no escritório político de Fontes, localizado na zona leste da cidade.

Durante a reunião, Duzão atualizou a dupla sobre o andamento estratégico e político, fornecendo orientações específicas sobre a federação entre o partido União Brasil e o Progressistas.

Segundo ele, a união entre esses dois partidos já é certa. Contudo, a possível inclusão do partido Republicanos na federação ainda está em processo de definição e expressou ceticismo sobre a viabilidade desse cenário.

Duzão destacou que, se o Republicanos fosse incluído na federação, não tinha dúvidas de que isso contribuiria positivamente para os projetos em andamento, especialmente a nível estadual e na região.

Marcos Fontes, presidente do União Brasil em Santa Bárbara D’Oeste, que foi convidado por Dr. José a ser pré-candidato a vice-prefeito, comemorou os avanços e expressou otimismo em relação à perspectiva positiva da sigla.

Fontes elogiou a coordenação do partido a nível estadual, dirigida pelo deputado federal Alexandre Leite, pelo deputado estadual Milton Leite e, é claro, por Duzão, o coordenador regional. Ele expressou sua satisfação com a competitividade do time de pré-candidatos a vereador, ressaltando o empenho deles na pré-campanha do Dr. José. Fontes concluiu afirmando que é certo que terão uma das maiores bancadas no legislativo barbarense em 2025.

