Oseias vai buscar ser 3a via em N Odessa

Desde o inicio do mandato do vereador Oséias, vem se mostrando muito preocupado com o futuro do municipio, as suas proposituras apresentadas na Câmara de veradores.

Ele pretende usar em seu favor foi contra o aumento de número da cadeira de vereadores, votou contra aumento de salário, décimo terceiro e ferias para a próxima legislatura.

Em suas declarações sobre o assunto, Oseias explica que a cidade não está preparada para novas contas para a população pagar, ao invés de ferias decimo terceiro e mais vereadores, é necessario que a Câmara tenha uma sede própria.

A respeito de sua pré-canditatura a prefeito ele se diz preparado para novos desafios, sempre estarei a disposição da população “Se for em bem do povo sou pré candidato a prefeito!”- salientou.