O Café Bosque das Maria’s informou, na manhã desta quinta-feira, o falecimento de Maria Machado, proprietária do local.

Localizado em uma área verde de Nova Odessa, o Café Bosque das Maria’s se tornou muito conhecido, atraindo muitas pessoas de várias cidades.

Naquele local, Maria começou seu negócio vendendo pães caseiros para custear um tratamento de câncer.

O velório acontece na Primeira a Igreja Batista da Fazenda Velha, em Nova Odessa, a partir das 9h.

O NM, fã do Café Bosque das Maria’s e admirador de sua história, externa os sentimentos aos familiares e amigos.

