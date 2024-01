Produtos chineses fazem sucesso no Brasil

A percepção comum de que produtos chineses são sinônimos de baixa qualidade está longe da realidade. Muitas pessoas têm esse estigma arraigado, mas a verdade é que a China tem demonstrado um compromisso crescente com a qualidade e a inovação.

Afinal, ao longo das últimas décadas, o País passou por uma transformação notável em sua abordagem à produção e qualidade de produtos. Empresas chinesas, em uma ampla variedade de setores, têm investido em tecnologia e inovação, o que resultou em produtos de segmentos diversos de última geração.

Essa mudança é evidente em várias frentes, inclusive no mercado de materiais de construção, que tem testemunhado uma evolução nas últimas décadas. Assim, o estigma tem se dissipado gradualmente, graças a empresas visionárias que estão quebrando esse estereótipo.

Uma notável história de sucesso em nosso próprio quintal é a do Grupo Unità, uma empresa com matriz administrativa em Jundiaí que está conquistando o mercado nacional e internacional com seus produtos de alta qualidade, desafiando os preconceitos comuns sobre produtos chineses.

“Geralmente, as pessoas associam os produtos chineses a uma qualidade inferior, mas queremos desmistificar essa ideia e mostrar que a China tem se destacado na produção de materiais de construção de alta qualidade”, afirma Vinícius Bóllico, supervisor de engenharia do Grupo Unità.

Além disso, Vinícius enfatiza que os produtos chineses têm se destacado no quesito sustentabilidade, com a produção de materiais ecológicos e soluções energéticas inovadoras.

“No mercado competitivo como o que atuamos, qualidade dos produtos é essencial para garantir a satisfação dos clientes e o sucesso das nossas parcerias. Somos uma holding do ramo da construção civil e comercializamos dentro do nosso segmento, os top 3 das marcas chinesas há alguns anos”.

O especialista destaca ainda outras vantagens em adquirir esses produtos: “em relação ao custo, os produtos chineses geralmente são mais acessíveis em comparação com produtos de outras regiões devido à eficiência da produção em larga escala na China. Já sobre o desempenho, muitos são fabricados usando tecnologia avançada e mão de obra especializada, o que pode resultar em um produto superior em comparação com produtos mais baratos. Sobre a durabilidade, eles usam materiais de alta qualidade e os rigorosos padrões de controle de qualidade resultando em uma vida útil mais longa”.

Para honrar o compromisso de oferecer somente produtos que atendam aos mais altos padrões de qualidade exigidos pelo mercado, Vinícius conta que cada peça passa por uma seleção criteriosa de fornecedores e, antes de representar qualquer produto, é feita uma análise minuciosa de todas elas, passando por verificação das suas certificações, histórico de qualidade e reputação no mercado.

“Além de termos parceria com laboratório certificado do Inmetro, temos também uma equipe de Engenheiros e Técnicos para validar a qualidade das amostras recebidas antes da comercialização nos Mercados que atuamos. Somente após rigorosa avaliação, fechamos parcerias com os melhores e mais confiáveis fornecedores”, explica Vinícius.

Um exemplo específico de produtos chineses que o Grupo Unità representa e são conhecidos no mercado por sua alta qualidade, são os da Lepono, uma empresa automatizada com 4 unidades de fabricação, onde a fábrica principal conta com uma área de 300.000 m² e 4 mil funcionários. Ela produz cerca de 6 milhões de produtos por ano, que são exportados para mais de 150 países.

“A Lepono do Brasil possui uma linha diversificada de motobombas e acessórios, atendendo utilidades domésticas e industriais, oferecendo, assim, as melhores soluções para o mercado”, conta Vinícius.

Treinos e mais treinos

Para garantir a qualidade, enquanto área de treinamento, o Grupo Unità entende a importância de assegurar que suas equipes compreendam a procedência e a qualidade dos equipamentos que trabalham e sejam multiplicadores dessas informações em todas as abordagens com os clientes.

“Por isso, temos uma equipe técnica de especialistas, preparados para atuar juntamente com a equipe comercial, na demonstração e propagação das informações sobre as Linhas, Produtos e Empresa”, conta Vinícius.

E para garantir essa conscientização, a empresa está desenvolvendo um programa de treinamento abrangente, no qual oferecem integração aos novos vendedores e representantes, vídeos sobre funcionamentos dos nossos itens disponibilizados no canal do Youtube, em nossas mídias sociais e na nossa plataforma de treinamento. Além de Live de lançamentos, cursos e palestras ministrados por especialistas na área.

“Nosso principal compromisso é selecionar sempre, fornecedores que nos entreguem alto padrão de qualidade, certificações de testes e controle de eficiência dos produtos, para que tenhamos sempre a responsabilidade em trazer ao nosso Mercado, itens que se adequem ao perfil dos nossos consumidores. O Grupo Unità está em uma busca constante, para melhorar sempre a experiência dos nossos clientes, trazendo inovações, melhorando sempre nosso portfólio de produtos e entregando nosso Jeito Unità de ser”, finaliza.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com 13 marcas: Lepono (motobombas), Dongyin (motobombas submersas), Gidrox (motobombas), Huanli (controladores de pressão), Pulanka (bits e martelos), Teamwhole (bits e martelos), Kende (máquinas de solda), AWT (máquinas de solda), Geostar (máscaras de solda), ZS Power (geradores), DCA (ferramentas elétricas e a bateria), Rongpeng (ferramentas pneumáticas e pistolas de pintura) e Eluan (compressores).

Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México, assim como brevemente nos Estados Unidos.

Para mais informações visite o site www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

