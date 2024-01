Claudia Leitte e o diagnóstico tardio de TDAH

TDAH- Além de fama, sucesso, intimidade com os palcos e da rotina pesada de shows, a cantora Claudia Leitte,

40 anos de idade, declarou em entrevista recente que há muito já vinha percebendo alguns “rituais” cotidianos ou manias enraizadas que, de alguma forma, a limitavam no seu cotidiano.

Alguns destes rituais a incomodavam a ponto de precisar buscar a ajuda de um médico para compreender quais os motivos de tais atitudes comportamentais ou de pensamentos que, mesmo não fazendo com que ela desistisse de seu sonho de ser cantora, a faziam se sentir “diferente”. Sua busca descortinou o diagnóstico de TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. E o que é esse transtorno? Como podemos identificar a presença dos sintomas em adultos?

O TDAH é um tipo de transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e, frequentemente, acompanha o indivíduo por toda sua vida. Para fechar o diagnóstico de TDAH em adultos, é necessário avaliar a presença do transtorno na infância do sujeito e classificar os sintomas apresentados.

Portanto, não são só as crianças que podem ser diagnosticadas com o transtorno, os adultos também sofrem desta patologia. No entanto, a identificação não é tão fácil, pois os sintomas se confundem com outros diagnósticos. Mas ganham destaque situações marcadas pela desatenção, inquietude e impulsividade. Fatores determinantes para o fechamento do

diagnóstico.

Os principais sinais são: Instabilidade profissional; rendimento abaixo da capacidade intelectual; falta de foco e atenção; dificuldade de seguir rotinas; desorganização; dificuldade de planejamento e execução das tarefas propostas; procrastinação; ansiedade diante das tarefas não estimulantes; dificuldades nos relacionamentos; frequente alteração de humor; frequentes esquecimentos com perdas e descuidos para datas e reuniões importantes; dificuldades para expressar suas ideias e colocar em prática o que está pensando; dificuldade para escutar e esperar a sua vez de falar – fala muito e ouve pouco; frequente busca por novas coisas que o estimulem – não estão satisfeito com nada; intolerância a situações monótonas e repetitivas; insônia severa; gastrites intensas; nervosismo frequente; diminuição do apetite; cefaleias constantes e cada vez mais fortes.

Além do trabalho psicoterápico outras ações que podem auxiliar no controle deste processo, por exemplo: aprenda a criar horários regulares de produtividade, de refeições, de atividades físicas e de descanso; organize cronogramas em relação às suas obrigações, projetos e lazer; crie o hábito em ter uma agenda onde você anote, antecipadamente, os compromissos do dia seguinte e verifique tudo pela manhã antes de iniciar seu dia – Isso ajudará a se sentir produtivo e organizado; tenha sempre à mão algo para fazer lembretes ou anotações; realize atividades físicas que ajudem na desaceleração do corpo e da mente e desenvolva atividades e rotinas que auxiliam na reeducação da respiração.

Em resumo, certamente, Claudia Leitte, não é a única adulta a receber o diagnóstico tardio de TDAH. O mais importante é estar atento aos sinais e buscar ajuda de um profissional de saúde mental para controlar o agravamento dos sintomas.

Com a saúde não se brinca. O mais indicado é buscar desacelerar a mente para se ter uma vida cotidiana mais saudável.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista

