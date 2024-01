Desvende os segredos do passado na nova masmorra de Destiny 2: Ruína da Senhora da Guerra

Recompensas inéditas e a glória do passado estão à espera dos destemidos jogadores que aceitarem o desafio, incluindo um novo conjunto de armadura e a nova pistola exótica de vácuo, Linhagem Enterrada. Os jogadores que completarem a masmorra Ruína da Senhora da Guerra antes das 5h59 (horário de Brasília) de 3 de junho de 2024 estarão elegíveis para a compra de uma distinta jaqueta dupla face, um broche de conclusão da atividade e um broche do título, disponíveis na Bungie Store via Bungie Rewards.

Os jogadores detentores da edição Queda da Luz + Passe Anual têm acesso imediato à nova masmorra Ruína da Senhora da Guerra. Para acessar a atividade, também é possível adquirir a Chave de Masmorra de Queda da Luz.

Outro conteúdo inédito em Destiny 2 esta semana é a Temporada dos Desejos, lançada em 28 de novembro. Por meio de missões de história semanal, os Guardiões trabalharão com a Rainha Mara Sov e realizarão um acordo com Riven, a última Ahamkara. O mitológico Décimo Quinto Desejo dessa criatura é a chave para seguirmos a Testemunha no Viajante em direção à Forma Final, que vai ao ar em 4 de junho de 2024.

