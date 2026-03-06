Prefeito assinou ordem de serviço nesta quinta-feira (5) para intensificar a pesquisa, localização e correção de vazamentos não aparentes na rede de abastecimento de água

O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta quinta-feira (5), a ordem de serviço que autoriza o início de um trabalho inédito em Americana para intensificar a pesquisa, localização e correção de vazamentos não aparentes na rede de abastecimento de água do município. A ação será executada pela empresa Ercon Engenharia, com início dos trabalhos previsto para a próxima semana.

A assinatura foi acompanhada pelo superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pela diretora da Unidade Técnica do DAE, engenheira Vanessa Maria de Camargo Faria, pelo engenheiro civil Daniel Manzi, doutor em Engenharia Hidráulica e integrante da Exaqua Hidráulica e Saneamento, que presta consultoria à autarquia, além dos representantes da empresa contratada, a engenheira Caroline Estrela e Walter Villar.

O prefeito Chico Sardelli parabenizou a equipe do DAE pelo trabalho realizado na área de saneamento no município. “Parabéns pelo trabalho de todos aqui do DAE. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Ninguém resolve nada sozinho, especialmente no poder público. Esse esforço conjunto é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na melhoria do abastecimento de água para a população”, afirmou.

Pesquisa

A empresa será responsável pela realização da pesquisa ativa de vazamentos ocultos, utilizando equipamentos específicos capazes de captar ruídos característicos de perdas na rede. Após a identificação dos pontos, a própria equipe realizará os reparos necessários, o que garante maior agilidade e eficiência no processo.

Além da identificação e correção dos vazamentos, os ramais também poderão ser substituídos utilizando o Método Não Destrutivo (MND), técnica que permite a execução das intervenções com menor impacto no asfalto e no trânsito. A tecnologia também contribui para evitar novos vazamentos, aumentando a durabilidade das redes e a eficiência do sistema.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, explicou que a estratégia de ter a mesma empresa realizando a identificação e o reparo dos vazamentos torna o trabalho mais eficiente. “Esse modelo é estratégico porque permite identificar e corrigir o problema com mais rapidez. Reduzindo perdas, conseguimos aumentar a água disponível para distribuição e melhorar o abastecimento da cidade”, destacou.

Expectativa

Segundo o DAE, a expectativa é que o trabalho contribua para reduzir perdas no sistema em até 160 litros por segundo, volume que poderá ser revertido para o abastecimento da população.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou que a iniciativa reforça as ações de modernização do sistema de abastecimento no município. “Esse é um investimento importante que fortalece o planejamento para tornar o sistema cada vez mais eficiente e preparado para atender a população”, afirmou.

O contrato tem valor de R$ 3.438.000,00, com vigência de 12 meses, e integra o programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, que reúne ações voltadas à modernização do sistema e à redução das perdas de água em Americana.