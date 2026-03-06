A Gama Guarda Municipal de Americana localizou, na tarde desta quinta feira (5), um veículo com registro de furto estacionado em uma residência no bairro Jardim da Mata.

A ação teve início após denúncia recebida pela Central de Segurança e Inteligência (CSI), informando que um Citroën C4 prata, possivelmente produto de furto ocorrido na cidade de Londrina (PR), estaria em uma casa localizada na Rua da Floresta.

Equipes da Guarda Municipal foram até o endereço e localizaram o veículo parcialmente na garagem e parcialmente sobre a calçada, com o portão da residência aberto. De acordo com os agentes, o automóvel apresentava sinais de ter sido lavado recentemente.

No imóvel, os guardas fizeram contato com um homem que estava na residência. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre o veículo, o morador informou que o carro pertenceria ao seu irmão, que não estava no local naquele momento.

Gama entrou na casa

Com autorização do morador, a equipe retirou a chave do veículo do interior da casa. A ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais utilizadas pelos agentes.

Após a confirmação da restrição por furto, o homem e o veículo foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana. A autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência de veículo localizado e a apreensão do automóvel. O indivíduo foi ouvido e liberado.