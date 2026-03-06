Tiago Iorc e Fernando Quesada abrem festival Vozes da MPB em Hortolândia

Artistas fazem show no Centro de Eventos A Poderosa, nesta sexta (6); programação terá ainda Chico César no sábado (7) e Maria Gadú no domingo (8); festival integra Semana Cultural de março

A música brasileira é destaque em Hortolândia neste fim de semana. A Prefeitura promove o festival Vozes da MPB no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Jardim Santa Izabel. Tiago Iorc e Fernando Quesada são as atrações desta sexta-feira (06/03). O festival terá ainda Chico César, acompanhado pela Nova Banda Jovem de Hortolândia, no sábado (07/03), e Maria Gadú, no domingo (08/03). Nos três dias, a programação começa às 17h. Haverá ainda apresentações de artistas locais e food trucks. O festival integra a Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura. A semana acontece até este domingo (08/03). A programação pode ser acessada por meio deste LINK.

A proposta do festival é mostrar a diversidade da música brasileira. Assim, o público terá a oportunidade de conferir quatro artistas de gerações, estilos e vozes distintas.

Tiago Iorc é um dos grandes artistas surgidos nos anos 2010. Seu trabalho transita pelo pop e romântico, com pegada intimista. Com 16 anos de carreira, o artista já tem 10 discos lançados. Reconhecido, o cantor já ganhou cinco troféus GRAMMY Latino, principal premiação do mercado musical latino-americano. Ele se consagrou em nível nacional com os sucessos “Amei te ver” e “Coisa linda”, que constam no disco “Troco likes”, de 2015.

Antes dele, o público irá conferir Fernando Quesada. Vindo do universo do rock, o músico foi integrante das bandas de metal Shaman e Noturnall. Atualmente em carreira solo, Fernando Quesada segue com o projeto Acústico Br, no qual revisita canções de artistas brasileiros consagrados em formato voz e violão.

Serviço – festival Vozes da MPB:

Data: 06, 07 e 08/03

Horário: a partir das 17h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Ercílio Antônio Meira, s/nº, Jardim Santa Izabel

Programação:

Data: 06/03 (sexta-feira)

18h50 – Fernando Quesada

20h45 – Tiago Iorc

Data: 07/03 (sábado)

18h – Isabella Valentina

18h40 – Ju Peres

20h – Nova Banda Jovem convida Chico César

Data: 08/03 (domingo)

17h45 – Bela Sarmento

19h50 –Maria Gadú

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

