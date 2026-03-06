Esther busca lideranças de Nova Odessa na reconstrução do PV

Vereadora pelo Partido Verde de Santa Bárbara esteve com o prefeito Leitinho e o ex-prefeito Manoel Samartin

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Na última quarta-feira (4) a vereadora barbarense Esther Moraes (PV) esteve com o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), discutindo sobre questões regionais e também a reestruturação do Partido Verde.

Pré-candidata a deputada pelo PV, Esther destacou em suas redes sociais a conversa com Leitinho e depois esteve com o “sempre prefeito” Manoel Samartin, que governou a cidade por quatro mandatos. “Bate-papo importante sobre a necessidade de construirmos um projeto alinhado com as demandas da nossa região para as eleições desse ano, sou grata por essa oportunidade”, ressaltou.

Advogada por formação, a vereadora destacou a colega de profissão em Nova Odessa, Natália Lins, secretária-adjunta de Negócios Jurídicos e que ajudou a intermediar o encontro. “Agradeço também a dra. Nathália por organizar esse encontro, também ao Matheus por somar nesse projeto de reconstrução do Partido Verde”, completou.

Leia + sobre política regional