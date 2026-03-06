Saúde de Sumaré registra mais de 1,3 milhão de atendimentos em 2025

Dados foram apresentados durante a prestação de contas do 3º quadrimestre na Câmara Municipal

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré apresentou, na última sexta-feira (27), na Câmara Municipal, o 3º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), referente ao período de setembro a dezembro de 2025.

A prestação de contas, exposto por técnicos da pasta, aponta que a aplicação mínima constitucional em saúde alcançou 27,59%, percentual superior ao exigido por lei.

Na execução orçamentária do 3º quadrimestre de 2025, 99,34% das despesas empenhadas foram liquidadas no período. Do total liquidado, 93,49% foram pagos. O município também quitou R$ 24.376.296,87 em restos a pagar no exercício.

Em relação aos recursos vinculados recebidos até dezembro de 2025, o município registrou R$ 56.965.144,91 em repasses federais e R$ 6.082.467,00 em recursos estaduais.

Produção de serviços

Durante todo o ano de 2025, a rede municipal contabilizou:

– 567.881 atendimentos na Atenção Primária à Saúde;

– 40.634 atendimentos na Atenção Especializada e na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);

– 698.489 atendimentos de Urgência e Emergência nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Macarenko, Matão e Denadai, nos PAs (Prontos Atendimentos) Maria Antônia e no CIS Nova Veneza.

– 147.742 procedimentos no Ambulatório de Especialidades, no CRESSER (Centro de Referência Sexual e Reprodutiva), no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Longevidade e no Centro da Criança.

O relatório também registra fortalecimento da Atenção Primária, ampliação da oferta de exames e atendimentos especializados, crescimento das ações em saúde mental e manutenção do equilíbrio orçamentário.

O secretário municipal de Saúde, Frederico Almeida, afirmou que os dados demonstram responsabilidade na gestão. “Encerramos o quadrimestre com aplicação acima do mínimo constitucional e alto índice de liquidação das despesas. Os atendimentos realizados no período evidenciam o empenho da rede em garantir assistência de qualidade à nossa população”, declarou.

Para os próximos períodos, a Secretaria mantém como prioridade a redução das filas de especialidades e exames, o fortalecimento da integração entre os níveis de atenção e o avanço na modernização dos sistemas de informação do SUS no município.

