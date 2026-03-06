Governo de Nova Odessa atribui demora em reparos a semáforos antigos

Prefeitura nega que dívida com empresa esteja ligada a ‘paralisações pontuais’ de equipamentos e diz que segue cronograma de pagamento

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Nova Odessa afirma que o contrato com a empresa responsável pela manutenção dos semáforos municipais segue normalmente e nega que a dívida existente – de R$ 468 mil – não tem relação com a demora para fazer reparos em alguns equipamentos. A PMNO inclusive atribui dificuldades a semáforos mais antigos.

Esta semana o Novo Momento trouxe reportagem na qual foi revelado um débito da Administração Municipal com a empresa. O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) obteve resposta de requerimento e trouxe as informações oficiais na sessão da última segunda-feira (2).

Conforme os documentos oficiais, foram pagos R$ 441 mil de um total de R$ 909 mil, restando uma dívida de R$ 468 mil. O parlamentar chegou a atribuir a demora para realização de reparo em alguns equipamentos, principalmente no ano passado, à situação financeira.

Segue normal

Nesta sexta-feira (6) a PMNO encaminhou nota ao NM. “O contrato que a Prefeitura de Nova Odessa mantém com a empresa responsável pela manutenção dos semáforos municipais segue normalmente”, garante. “No ano passado, houve atraso nos pagamentos por dificuldades de caixa, mas os valores foram negociados e o pagamento vem sendo cumprido rigorosamente de acordo com o cronograma de quitação estabelecido entre as partes”, explicou.

De acordo com a Prefeitura, “alguns episódios de semáforos apagados na cidade se devem a questões técnicas. Alguns equipamentos são de modelos antigos e, para eles, há pouca oferta de peças de reposição no mercado. Nesses casos, a substituição de componentes demanda mais tempo que o habitual”, argumentou a PMNO.

“Portanto”, completa a Prefeitura, “não há qualquer relação entre a paralisação pontual de alguns equipamentos e a situação contratual com a empresa prestadora de serviços, que continua atuando na manutenção preventiva e corretiva dos semáforos da cidade, sem previsão de interrupção”.

Leia Mais notícias da cidade e região