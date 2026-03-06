O Grupo EMS, importante conglomerado farmacêutico no Brasil, detentor da EMS, e a Sanofi anunciaram a assinatura de um acordo definitivo de compra e venda de 100% da Medley, uma das principais marcas de genéricos do Brasil, reconhecida pela qualidade e democratização do acesso aos seus medicamentos.

O acordo visa abrir um novo capítulo para a Sanofi no Brasil e para a Medley, combinando a forte reputação da marca no mercado brasileiro de genéricos com a escala e as capacidades industriais do Grupo EMS.

Com um portfólio robusto de medicamentos e ampla capacidade industrial, o Grupo EMS continua a fortalecer sua presença no mercado farmacêutico brasileiro, com investimentos consistentes em expansão da produção, pesquisa e desenvolvimento, inovação e novas áreas terapêuticas. O grupo avalia que a aquisição da Medley pode expandir a oferta no segmento de genéricos e o alcance da empresa no país, aumentando o acesso da população a medicamentos.

Carlos Sanchez, Presidente do Conselho de Administração do Grupo EMS, afirma que “a Medley representa um ativo estratégico complementar às operações do grupo. A empresa construiu uma marca muito sólida e respeitada no mercado brasileiro e possui medicamentos importantes. Esta aquisição é relevante para o povo brasileiro e para a indústria nacional. Nossos planos são, por meio da Medley, continuar dando acesso a medicamentos de qualidade a toda a população brasileira, manter sempre as operações separadas e garantir a cadeia de abastecimento da saúde.”

Fernando Sampaio, Presidente da Sanofi Brasil, afirma: “Este acordo reflete a estratégia da Sanofi de focar seus investimentos e expertise em medicamentos biofarmacêuticos inovadores e vacinas, onde podemos gerar o maior impacto para pacientes brasileiros com necessidades médicas não atendidas. Reconhecemos profundamente e valorizamos o talento e a dedicação dos colaboradores da Medley, que construíram uma marca confiável e respeitada ao longo das últimas décadas, atendendo milhões de pacientes, e estamos confiantes de que o Grupo EMS criará as condições para que a Medley continue crescendo e servindo pacientes em todo o Brasil.”

O Grupo EMS possui amplo conhecimento em genéricos, um mercado que traz qualidade a preços mais baixos e maior acesso à população, e o segmento continua sendo um de seus principais pilares de crescimento, investimento e expansão, ao lado da inovação e competitividade.

Continuidade das operações

A Medley continuará sendo gerenciada pela Sanofi durante o período de aprovação regulatória anterior ao fechamento da transação, garantindo continuidade nas operações e a mesma qualidade de produtos e serviços para pacientes, profissionais de saúde e parceiros.

A transação está sujeita à aprovação pela Autoridade Antitruste Brasileira (CADE) e outras condições de fechamento. Os termos comerciais do acordo não serão divulgados.

Sobre o Grupo EMS

Lançado oficialmente em 2014, o Grupo EMS (que substitui a marca Grupo NC) atua com solidez em setores econômicos variados, em uma trajetória de mais de 60 anos. O Grupo, de origem brasileira e com sede em Hortolândia (SP), conta com cerca de 12 mil colaboradores diretos.

Sobre a Sanofi

A Sanofi é uma empresa biofarmacêutica impulsionada por P&D e inteligência artificial, comprometida em melhorar a vida das pessoas e criar crescimento atraente. Aplicamos nossa profunda compreensão do sistema imunológico para inventar medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas em todo o mundo, com um pipeline inovador que pode beneficiar milhões mais. Nossa equipe é guiada por um propósito: perseguimos os milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas; isso nos inspira a impulsionar o progresso e gerar impacto positivo para nossos colaboradores e as comunidades que atendemos, abordando os desafios mais urgentes de saúde, ambientais e sociais do nosso tempo.

Presente no Brasil há mais de 100 anos, a Sanofi reafirma seu compromisso de longo prazo com o país, continuando a investir e crescer com medicamentos biofarmacêuticos inovadores e vacinas para os brasileiros.