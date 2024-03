Chico autoriza início da construção do society e revitalização de quadra na Praia Azul

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, autorizou o início de duas obras em equipamentos esportivos na região da Praia Azul: a construção de um novo campo de futebol society e a revitalização da quadra poliesportiva, ambas na Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto, no bairro Recanto Azul. Os trabalhos serão iniciados nos próximos dias e terão investimento total de cerca de R$ 322 mil.

“A infraestrutura esportiva de Americana não para de se desenvolver e seguimos trabalhando no sentido de proporcionar as melhores condições possíveis à nossa população. Com um novo campo e a quadra revitalizada, os moradores da região da Praia Azul terão mais lazer, bem-estar e qualidade de vida”, destaca o prefeito Chico, que esteve no local acompanhado do vereador Léo da Padaria.

As obras para implantação do campo society vão incluir instalação de grama sintética monofilamento com borracha granulada, conjunto de traves, alambrado e tela, além de pintura. O investimento no espaço será de R$ 267.225,76, sendo R$ 170 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, intermediada pelo vereador Léo da Padaria, e R$ 97.225,76 de contrapartida da Prefeitura.

Mais notícias da cidade e região

“Estamos cuidando com muito carinho dos nossos espaços públicos. Várias reformas foram entregues nos últimos meses e o trabalho não para, agora iniciando as melhorias aqui na Praia Azul. Mais uma região que terá uma estrutura renovada para a prática de exercícios físicos, dando mais vida a essa praça”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

A revitalização da quadra poliesportiva compreende a substituição de toda a tela metálica do entorno da quadra por um novo alambrado em aço galvanizado, pintura do piso e das estruturas metálicas e instalação de tabela de basquete. O investimento é de R$ 55 mil, sendo R$ 30 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio, intermediada pelo vereador Léo da Padaria, e R$ 25 mil de contrapartida da Prefeitura. Toda a tramitação para viabilizar o acesso aos recursos foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Esta é mais uma das várias revitalizações e construções que estamos executando nos espaços esportivos de Americana. Agradeço muito à gestão do prefeito Chico e do vice Odir por esse olhar carinhoso para o nosso esporte. A população da Praia Azul merece este avanço na infraestrutura da praça”, completa o secretário de Esportes, Marcio Leal.