Área do Romano recebe projeto “Africanidade” neste sábado

Integrando as ações contempladas pela Lei Paulo Gustavo em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado (30) acontecerá a roda de capoeira “Africanidade” da Motta Cultura Afro Brasileira Produções. Com entrada gratuita e para todas as idades, a apresentação será a partir das 17 horas na Área de Bem-Estar e Lazer “Edgard Balam”, localizada na Rua Ignácia Pinto de Campo, no Conjunto Roberto Romano.

O projeto tem como propósito o resgate e a difusão da cultura afro-brasileira por meio da capoeira e manifestações culturais tradicionais, apresentadas em praças da cidade nas áreas de maior vulnerabilidade social, na busca de fortalecer a identidade e a “quebra de invisibilidade”, valorizando estas manifestações culturais sob um ponto de vista afirmativo e diaspórico.

Com o objetivo de levar aos participantes a reflexão sobre a diversidade étnico-cultural e provocar a percepção das contribuições de povo negro para o desenvolvimento da humanidade, em especial no Brasil, haverá mais três eventos: rodas de capoeira nos meses de abril e maio, além de um festival infantil no Dia do Capoeirista, celebrado no dia 3 de agosto.

Lei Paulo Gustavo

Nos três editais da Lei Paulo Gustavo, Santa Bárbara d’Oeste segue com a execução de 28 projetos, de 20 trabalhadores de cultura. O Município recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização dos projetos. Até o momento o valor total repassado para projetos é de R$ 973.300,00, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes, no valor de R$ 193.744,10. Para o saldo restante, a execução pelos Municípios dos recursos recebidos pela Lei Paulo Gustavo foram prorrogados até dezembro de 2024.

Mecanismo do Governo Federal é criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei Paulo Gustavo é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Serviço:

Projeto “Africanidade” | Motta Cultura Afro Brasileira Produções

Roda de Capoeira

Neste sábado (30), a partir das 17 horas

Local: Área de Bem-Estar e Lazer “Edgard Balam” | Rua Ignácia Pinto de Campo, no Conjunto Roberto Romano

Entrada gratuita