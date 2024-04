O condicionamento físico para idosos emerge como a principal tendência no cenário fitness brasileiro para o ano de 2024. É o que apontam os dados divulgados pelo American College of Sports Medicine (ACSM).

De acordo com a pesquisa, essa crescente demanda reflete não apenas em uma mudança de mentalidade em relação ao envelhecimento, mas também na compreensão mais profunda da importância do bem-estar na terceira idade.

Segundo o delegado do Conselho de Educação Física do Paraná, Aurélio Alfieri, o reconhecimento do condicionamento físico para idosos como tendência destaca a necessidade urgente de promover uma cultura de movimento para a saúde e o bem-estar.

Iniciar um programa de condicionamento físico, no entanto, pode apresentar desafios específicos para os idosos, incluindo limitações físicas, medo de lesões e falta de motivação. “Para superar esses obstáculos, é essencial personalizar os programas de exercícios e integrar atividades de baixa intensidade e curta duração”, indica Aurélio.

Uma enquete lançada nas redes sociais com 5,7 mil pessoas demonstrou que 64% dos respondentes sentiram mais dificuldades de se exercitar ao chegar nesta idade e que, por isso, precisam de exercícios mais adaptados para eles.

Benefícios do condicionamento físico para idosos

O condicionamento físico para idosos oferece uma ampla gama de benefícios que abrangem não apenas a saúde física, mas também a saúde mental e emocional.

Essas atividades não apenas ajudam a manter a força muscular e a flexibilidade, mas também contribuem para a melhoria da função cognitiva e redução da depressão.

“No caso dos idosos, devemos criar rotinas que levem em consideração suas limitações e necessidades específicas, garantindo exercícios seguros e eficazes.”

Quanto ao impacto na qualidade de vida e independência dos idosos, Alfieri ressalta que o condicionamento físico tem um papel fundamental: “Contribui para uma maior autonomia nas atividades diárias e reduz a dependência de terceiros”, destaca.

“O princípio de que ‘todo passo conta’ deve ser um pilar central na educação e prática dos profissionais de fitness ao trabalharem com idosos.”

Perspectivas futuras no condicionamento físico para idosos

Olhando para o futuro, Alfieri prevê uma abordagem mais integrada e personalizada no campo do condicionamento físico para idosos.

Ele destaca o surgimento de tendências como os “Nano Workouts” e os “Petiscos de Exercícios”, que são abordagens que visam integrar atividades físicas à rotina diária de forma rápida e conveniente, trazendo flexibilidade e adaptabilidade e tornando o exercício mais acessível.

Como delegado do Conselho de Educação Física, Aurélio frisa que para nos adaptarmos a essas novas demandas, é fundamental que os profissionais de fitness e saúde continuem a se educar e inovar, criando programas cada vez mais personalizados e acessíveis.

Isso porque o condicionamento físico para idosos não é apenas uma tendência momentânea, mas sim um reflexo de uma mudança cultural mais ampla em relação ao envelhecimento e à saúde.

“Com uma abordagem centrada no indivíduo e na integração de atividades físicas à vida cotidiana, podemos não apenas prolongar a vida, mas também enriquecer os anos vividos, promovendo uma sociedade mais saudável e inclusiva para todas as idades”, conclui.