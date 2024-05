No próximo sábado, 11/5, véspera do Dia das Mães, o comércio de Sumaré vai funcionar em horário especial. Para facilitar as compras de última hora, as lojas ficarão abertas até as 18h.

Roupas, perfumes, cosméticos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e flores estão entre os presentes mais procurados. Tradicionalmente, o movimento nas lojas costuma se intensificar na véspera do Dia das Mães. E como muitos consumidores deixam as compras dos presentes para a última hora, a ideia de estender o horário de funcionamento do comércio no sábado é para oferecer mais comodidade aos clientes.

O Dia das Mães é considerada a segunda melhor data para o comércio. Este ano, a expectativa da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um aumento nas vendas de 3,5% nas lojas físicas e de 7% no comércio online.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, lembra que o comércio de Sumaré está cada vez mais diversificado, com opções de presentes para todos os estilos de mães. Ele destaca que a data também movimenta o setor de bares e restaurantes, locais escolhidos por muitos filhos para comemorar o Dia das Mães.