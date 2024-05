A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a atualização da Vacina Covid-19 recombinante (Covovax), baseada numa tecnologia que não utiliza o método m-RNA. A atualização consiste na cepa para a produção do antígeno da proteína S (spike) do vírus Sars-Cov-2, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a cepa vigente XBB.1.5, atualmente em circulação.

Sendo uma tecnologia mais tradicional, que não utiliza o método m-RNA, permite disponibilizar à população uma alternativa às opções de vacinas m-RNA existentes. Além de estar atualizada para a cepa vigente XBB.1.5, tem logística mais simples na distribuição e será comercializada no Brasil a partir de um acordo entre a Zalika Farmacêutica, Grupo FQM Farmoquímica e Serum Institute.

Esta vacina possui certificação pelas principais Agências de Vigilância Sanitária Internacionais em: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, etc. A mesma é distribuída mundialmente com o nome Nuvaxovid/Covovax e tem origem na pesquisa da companhia americana Novavax, sendo produzida pelo Serum Institute Pvt, maior fabricante de vacinas do mundo.

O consórcio do Grupo FQM – Zalika, por meio da estrutura da FQM, que tem mais de 90 anos de tradição no Brasil, focada em comercializar produtos seguros e eficazes na área da saúde e bem-estar da população, estabeleceu uma parceria com o Serum Institute aos efeitos de disponibilizar no Brasil um amplo arsenal de vacinas que será apresentado ao longo dos próximos meses, e se inicia com esta nova opção de prevenção contra a Covid-19.

Aprovação e atualização

A vacina é produto da pesquisa da Novavax dos Estados Unidos e é fabricada pelo Serum Institute Pvt. Ltda, da Índia, tendo recebido a aprovação inicial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 8 de janeiro de 2024 e a atualização em 18 de abril de 2024.

Para essa atualização, foram atendidos os critérios técnicos de qualidade, segurança e eficácia, previstos nas normas da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC nº 413/2020) e Instrução Normativa (IN nº 65/2020), que tratam de alterações pós-registro de produtos biológicos.

A aprovação seguiu os parâmetros de qualidade, segurança e eficácia estabelecidos pelas normas regulatórias. A vacina Covovax é destinada a um público a partir de 12 anos de idade. Ela é aplicada em uma dose para aqueles que já tenham recebido alguma vacina para a Covid-19. No caso de indivíduos que nunca receberam vacina contra a Covid-19, recomenda-se o esquema completo em duas doses.

Sobre a FQM

A FQM é uma indústria farmacêutica que está presente no Brasil desde 1932. Possui um amplo portfólio de produtos que abrange tanto medicamentos destinados à prescrição médica, por diversas especialidades, quanto OTC.

Sobre a Zalika Farmacêutica

A Zalika é uma empresa farmacêutica brasileira, estabelecida como plataforma de ingresso de medicamentos imunobiológicos, biológicos, oncológicos e outros de necessidade ao atendimento da saúde da população brasileira.

Sobre Serum Institute

O Serum Insitute é líder mundial na produção de vacinas, com mais de 1.5 bilhão de doses/ano e atuante no Brasil por mais de 30 anos.