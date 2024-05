Madonna 65 anos: Qual o segredo da longevidade

Com o show da Madonna em Copacabana, realizado no último sábado

a cantora ganhou repercussão nacional, principalmente pela sua aparência e vitalidade ainda muito jovens, apesar de estar prestes a completar 66 anos de idade. Logo, muitos internautas acusaram a artista de ter se submetido a diversas cirurgias plásticas para preservar a juventude.

No entanto, de acordo com a médica especialista em rejuvenescimento, Dra. Elodia Avila, idealizadora e apresentadora do podcast “O segredo da Longevidade”, cirurgias plásticas não fazem milagres se o indivíduo não cuidar da saúde ao longo do tempo.

“Apesar das cirurgias plásticas revitalizarem a pele e prolongar a juventude aparente, ela não faz milagres, o seu efeito é limitado de acordo com as condições de cada pessoa. Os procedimentos apenas alteram a “casca”, a aparência externa, sem influenciar a vitalidade, mobilidade ou saúde mental e física“.

“A cirurgia plástica deve ser usada como um complemento, não como o único recurso. Afinal, não adianta ter um rosto de 20 anos, mas com a vitalidade de 90 anos“, afirma.

Como chegar aos 65 anos com a mesma vitalidade de Madonna?

De acordo com a Dra. Elodia Ávila, é preciso alinhar uma série de hábitos saudáveis para conseguir preservar o máximo possível das suas habilidades ao longo do tempo.

“Não existe um único fator que torne uma pessoa longeva, apesar da genética ter um grande papel nisso, nossos hábitos influenciam muito mais e, além disso, são as únicas variáveis que estão sob o nosso controle, por isso, é importante focar neles“.

“As ‘regras’ são as mais básicas possíveis, pratique atividade física regularmente, tenha uma dieta equilibrada, evite ultraprocessados, durma bem e por pelo menos 7h por noite, controle o estresse, cuide da sua saúde mental, não beba ou fume, controle o seu peso, faça check-ups regulares, tenha boas interações sociais e objetivos de vida“.

“O grande segredo da longevidade não está em o que fazer, por que isso é uma cartilha que a maioria das pessoas já sabe de cor e salteado, o grande segredo está em pôr em prática esses hábitos“, explica Dra. Elodia Ávila.

Nova atriz das pegadinhas, Brida Nunes fatura R$ 75 mil no OnlyFans

A modelo e atriz Brida Nunes, uma das estrelas do OnlyFans e da Privacy, faz sua estreia na televisão. Ela acaba de gravar suas primeiras pegadinhas para o programa João Kleber Show, da RedeTV!. Antes desse convite, porém, ela recusou um reality de pegação e fez seu primeiro milhão nas plataformas adultas com a MC Pipokinha.

“Nós gravamos juntas e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade”, brinca. “Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV”, conta.

Brida conta que chegou a ficar apaixonada pela MC, mas que não engataram o namoro. “Ficou mesmo na pegação. Fiquei mexida depois que gravamos a primeira vez, talvez por ter sido a minha primeira mulher (risos). Já gravei com famosas, com a Andressa Urach, com atores, mas nada mexeu tanto comigo assim. Ela é apaixonante, tem pegada e sabe fazer a coisa”.

Agora, no papel de ‘gostosona’ das pegadinhas, Brida tem a missão de causar intrigas entre casais, aprontando todas nas ruas e tirando risos do público. Em nova fase, ela conta que o convite surgiu de forma inesperada e que não vai abandonar seus perfis adultos. Hoje ela fatura R$ 75 mil, em média, por mês.

“Tem espaço para tudo, vou conciliar a TV com as cenas adultas. Gosto de me exibir, de abrir minha intimidade e de provocar os caras. Muitas fazem por dinheiro, eu faço por tesão. Me considero pansexual, gosto de tudo, de pessoas. Fico com homens, mulheres, trans, enfim. Não tenho preconceito e nem deixo de realizar minhas fantasias e fetiches. Sou uma viciada por sexo e prazer”, assume.

Fotos: Divulgação