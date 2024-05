Recentemente foi divulgado o resultado da segunda edição da Copa Sul Americana de Cervejas

O concurso é registrado pelo Beer Judge Certification Program (BJCP), e contou com a participação de mais de 950 marcas diferentes. A cerimônia de premiação aconteceu durante a feira Envase Brasil, em Bento Gonçalves (RS), considerado um dos maiores eventos do setor de bebidas da América Latina. O júri que avaliou as cervejarias é composto por sommeliers e cervejeiros renomados de países como Chile, Argentina e Uruguai.

Após uma criteriosa avaliação, as cervejarias participantes foram contempladas com medalhas de ouro, bronze e prata. Representando a região de Amparo, interior de São Paulo, a cervejaria Ashby foi uma das marcas premiadas na segunda edição do concurso. Fundada em 1993, a Ashby conquistou duas medalhas de ouro: uma na categoria Extra Special Bitter e outra na categoria Brown Porter.

Na categoria Extra Special Bitter, a cerveja premiada foi a Ashby British Strong Ale. Conhecida por ser uma breja tipicamente inglesa, ela é fiel às características da família Ale – encorpada, aromática e de cor acobreada –, além de ser feita com quatro tipos de maltes e lúpulos ingleses especialmente selecionados. Com esse prêmio, a British Strong Ale acumula 13 medalhas conquistadas em diversas premiações ao redor do mundo, sendo sete de ouro.

Já na categoria Brown Porter, a Ashby Porter foi contemplada com a medalha de ouro. Ela é uma cerveja escura e rica em sabores e aromas. Devido aos maltes tostados, é possível sentir aromas de biscoito e caramelo. Essa é a primeira medalha de ouro conquistada pela Porter, que já tinha sido premiada esse ano com medalha de prata no European Beer Challenge e com medalha de bronze em 2023 na Copa Guarani de Cervejas.

“Os concursos cervejeiros tem sido de extrema importância para divulgar e enaltecer as marcas, então ter um evento renomado como a Copa Sul Americana de Cervejas acontecendo no Brasil é algo bastante positivo para o setor. Esse ano conseguimos duas medalhas de ouro, uma grande conquista para a Ashby, que sempre acreditou no potencial do mercado brasileiro”, afirma Scott Ashby, fundador da Ashby.

Sobre a Ashby

Foi no ano de 1993 que Scott Ashby, americano que chegou ao Brasil em 1992, decidiu montar, na cidade de Amparo, SP, a primeira Micro Cervejaria do Brasil, a fim de trazer ao país o conceito de cervejas especiais dos EUA. Scott, físico, apaixonado por cervejas, ingressou no curso Cervejeiro na Universidade da Califórnia no ano de 1990 e, logo em seguida começou a trabalhar na cervejaria americana Wasatch, onde permaneceu por dois anos. Antes disso, Scott já era homebrewer e produzia cervejas para seus amigos, que rapidamente consumiam toda a produção caseira.

E a diferenciação da empresa já começou quando pensou em montar uma fábrica na cidade de Amparo, SP, circuito das Águas Paulistas. Como essas bebidas são compostas por 95% de água, a qualidade desta na fabricação é extremamente relevante. Por isso, a Ashby escolheu estrategicamente o melhor lugar para suas instalações. As águas de Amparo, além de conservar a pureza que brota da terra, têm um equilíbrio excelente entre sais e minerais tornando-a perfeita para a fabricação de chopes de qualidade ímpar.

Foi graças à Ashby que o cenário do mercado nacional começou a experimentar um novo conceito de cervejas diferenciadas, o que antes era privilégio para poucos.

