9 revestimentos que imitam madeira: ótimo custo-benefício

Ao planejar a decoração de um ambiente, o revestimento de piso e parede é um elemento fundamental que pode transformar completamente a atmosfera de um espaço. Os que imitam madeira têm ganhado cada vez mais destaque, pois oferecem uma série de vantagens que vão além da estética, proporcionando conforto térmico, elegância e uma ampla gama de possibilidades em criar cenários de diferentes estilos e composições.

Além do aspecto prático, esses revestimentos também oferecem uma variedade de opções de design, desde tonalidades claras e neutras, até tons mais escuros e rústicos, uma infinidade de escolhas para combinar com qualquer estilo de decoração. A elegância é outro ponto forte dos revestimentos amadeirados de cerâmica ou porcelanato, já que conferem um toque de sofisticação e charme a qualquer ambiente, tornando-o mais aconchegante e atraente.

Confira aqui algumas opções e modelos que vão te inspirar na hora de planejar uma reforma;

O revestimento Brise, da LEF, é uma régua de revestimento cerâmico com layout ripado de madeira e relevo profundo. Projetado para transformar paredes em obras de arte, apresenta um design que imita perfeitamente a textura e a beleza da madeira natural. Com uma estética moderna e convidativa, o Brise é a escolha ideal para quem busca adicionar calor e estilo a qualquer ambiente. Seja em espaços residenciais ou comerciais, sua qualidade e design garantem um visual deslumbrante que vai além das expectativas. Além disso, sua durabilidade e facilidade de manutenção tornam-no uma opção prática e funcional para qualquer projeto de design de interiores. Disponível no formato 25×110, a peça é retificada, com acabamento fosco, que transmite requinte e beleza ao local onde é inserido.

O Piso Cerâmico JUÁ, da ROX Cerâmica, possui a medida de 53 x 53 cm e sua superfície natural varia de um tom mais claro com veios mais escuros, oferecendo elegância e atemporalidade ao espaço. Ideal para projetos que buscam equilíbrio, calmaria e conexão com memórias afetivas.

O Revestimento Cerâmico FILETE, da ROX Cerâmica, é uma canjica de pedra geométrica utilizada em paredes externas. Com tons amarelados que o aproxima da originalidade das pedras rústicas, possui formato 33×58, e tem acabamento fosco, relevo e bold. Apresenta ripas diferentes, que em combinação com as placas mais escuras criam um efeito de requinte, reforçando sua naturalidade e autenticidade

O Piso Cerâmico ANTERA, da Lef Cerâmica, possui um ótimo acabamento e é indicado para diversos ambientes, deixando-os muito mais confortáveis e atraentes. Variando de tons médios levemente marrons, seus veios assimétricos e orgânicos trazem personalidade aos espaços com suas medidas de 57x57cm.

O Piso Cerâmico CABERNET, da Lef Cerâmica, traduz um design sofisticado e autêntico, além de transmitir calor e aconchego através da tonalidade. Sua superfície também reflete uma tendência minimalista, destacando uma textura de veios com movimentos elegantes e muita naturalidade. Com uma medida de 57x57cm, possui facilidade maior na hora da limpeza e ajuda a deixar a temperatura do local mais amena, principalmente nos períodos mais quentes do ano.

O Ripado WOOD, da ViaRosa, tem como principal caraterística o relevo abaulado em ripas verticais. inspirado na madeira Ypê, na tonalidade amêndoa, o ripado wood foi produzido com o objetivo de levar um design atual e confortável para os ambientes. Por causa de seus tons aconchegantes ele se torna uma peça coringa que combina com vários outros produtos, desde marmorizados a outras madeiras. No formato 24,5 x 108cm, o porcelanato tem acabamento fosco, retificado, 2 faces.

O Porcelanato CERATTO, da ViaRosa, possui medida de 24,50 x 1,08 cm. Produto de alta qualidade, pode ser aplicado em diversos ambientes de tráfego intenso, para enriquecer ainda mais a decoração. Seja na residência, ambiente de trabalho e áreas externas, também é indicado a fachadas e pode ser aplicado em pisos e paredes. Com acabamento granilhado, possui maior resistência ao escorregamento, além de entregar facilidade na hora da limpeza.

O Porcelanato Fosco, NOGUEIRA, da ViaRosa, possui maior resistência ao escorregamento e tem medida de 24,50 x 1,08 cm. O produto que também é indicado para ambientes de tráfego intenso, residencial e ou comercial, possui altíssima qualidade em acabamento fosco, que tem maior resistência ao escorregamento. Com variação moderada, as cores presentes numa única peça serão parte das cores presentes em outras peças, e a quantidade de cores em cada peça pode variar.

O Porcelanato Fosco PROVENZA, da ViaRosa, possui medida de 24,50 x 1,08 cm e ajuda a deixar a temperatura do local mais amena, principalmente em períodos mais quentes do ano. Possui resistência de escorregamento e pode ser encontrado em até oito variações. Indicado para ambientes residenciais e comerciais, de intenso tráfego, pode ser aplicado em paredes externas, internas e fachadas.