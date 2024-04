Em um movimento que vai além das tendências de maquiagem e moda, a busca por uma estética mais natural e autêntica está levando um número crescente de celebridades a reverter procedimentos estéticos faciais. Entre os exemplos mais recentes, está o ex-BBB Eliezer, que recentemente compartilhou com o público sua decisão de dissolver a harmonização facial que havia realizado há algum tempo.

Eliezer não está sozinho, o cantor Lucas Lucco fez o mesmo e reverteu a harmonização facial, enquanto a atriz e influenciadora Flavia Pavanelli também optou por remover o preenchimento labial. Além deles, outras celebridades como Gkay, Gabi Martins, Deborah Secco, Rodrigo Mussi e Mariana Goldfarb passaram por processos semelhantes, porém cada um com seu motivo.

Essa nova tendência reflete uma mudança de paradigma na percepção da beleza. Cada vez mais pessoas buscam por uma estética que valoriza a individualidade e a autenticidade, em vez de seguir padrões artificiais.

O cirurgião plástico especialista em face André Ritzmann Torres comenta o aumento na procura por reversões: “é importante se preparar para uma harmonização ou cirurgia, pensar muito antes, pois são mudanças importantes na nossa estética.”

O médico ressalta que a reversão de procedimentos estéticos nem sempre é um processo simples. Dependendo do tipo de procedimento realizado e do tempo que se passou desde então, pode ser necessário realizar mais de uma sessão para remover completamente o produto aplicado.

Expectativas realistas

Torres também alerta para a importância de ter expectativas realistas em relação aos resultados. “É importante lembrar que a cirurgia estética é um procedimento médico e que a busca pela perfeição sempre será uma utopia”, diz. “É fundamental que o paciente esteja ciente dos riscos e benefícios do procedimento antes de se submeter a ele, e tenha suas ideias 100% alinhadas com as do profissional que o atende”.

Ainda assim, para aqueles que desejam recuperar o máximo possível da sua aparência natural, a reversão pode ser uma opção.

A decisão de reverter uma cirurgia facial é um lembrete poderoso de que a verdadeira beleza reside na autenticidade e na aceitação de si mesmo. “Enquanto o mundo das celebridades continua a ser um campo de experimentação estética, e casos como estes citados destacam a importância de valorizar a individualidade e a naturalidade em um mundo obcecado pela ‘perfeição’”, cita o cirurgião.

Dicas para realizar um procedimento estético

O médico explica que o primeiro passo fundamental para quem deseja realizar um procedimento estético é estar em sintonia com o profissional. “Converse abertamente sobre seus objetivos, desejos e receios. É crucial que o profissional compreenda suas expectativas e as traduza em um plano de tratamento personalizado”, explica. Ele também destaca que resultados perfeitos e miraculosos nem sempre são possíveis ou recomendáveis.

Além disso, busque um profissional com experiência comprovada e boa reputação. Verifique se ele está devidamente credenciado em sua área de atuação e se a clínica escolhida possui estrutura adequada e equipe qualificada. Questione sobre os materiais utilizados: quais marcas são utilizadas? Existe a opção de utilizar materiais mais modernos e seguros?

Outro ponto para se atentar, é que “um bom profissional vai além da técnica. Ele terá um olhar individualizado, considerando suas características únicas e histórico de saúde”, afirma André. Evite promessas mirabolantes, um profissional ético vai te ajudar a discernir entre o que é necessário e o que é inalcançável, priorizando sua segurança e bem-estar.

“Por fim, lembre-se, investir em um procedimento estético é uma decisão importante. Procure sempre profissionais qualificados e experientes para garantir um tratamento seguro, eficaz e que atenda às suas expectativas”, finaliza André Ritzmann Torres.