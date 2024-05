Os oito membros do grupo de K-Pop sensação global e também embaixadores da marca Tommy Hilfiger, Stray Kids, e a atriz Madelyn Cline se juntaram à Tommy e Dee Hilfiger no Metropolitan Musem of Art’s Costume Institute Benefit para o Met Gala, em 6 de maio de 2024, em Nova York. A exibição ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’ é um tributo à história da moda ao representar aproximadamente 250 dos mais lindos designs feitos. A noite foi comandada pelos coanfitriões Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth e Jennifer Lopez, ao lado de Anna Wintour.

Inspirado pela história de J.G. Ballard e o dress code desse ano, O Jardim do Tempo foi criado através de belezas botânicas e enfeites florais para criar um senso de grandeza inspirado pela arquitetura e esculturas achadas no jardim. O tema foi interpretado de diversas formas, que foram de pétalas delicadas e videiras exageradas, que enfeitaram o famoso tapete vermelho, até ousadas silhuetas inspiradas em estátuas gregas.

Continuando o legado de convidar ícones que moldam a cultura contemporânea, Tommy e Dee Hilfiger receberam a sensação global do K-Pop, Stray Kids, e a nova estrela do entretenimento, Madelyn Cline. Isso marca a continuação de uma colaboração dos artistas como parte da família Tommy, com ambos tendo estrelado campanhas anteriores.

Vestidos em custom Tommy Hilfiger, o grupo mostrou um conjunto coeso do “Classic, American, Cool” para o tema desse ano, enquanto se mantiveram verdadeiros à assinatura da marca na paleta do vermelho, branco e azul, com detalhes dourados. Os oito integrantes do Stray Kids marcaram presença na famosa escada do Met Gala antes de retirar seus overcoats, revelando seus ternos impecáveis, sob medida, com assinatura e detalhes Tommy Hilfiger.

Para celebrar a abertura da exposição Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, os participantes experienciaram mais de 400 anos de história da moda através de três áreas: terra, mar e céu. Com peças icônicas do Schiaparelli, Dior, Givenchy e inovações como vídeos animados, projeções de luz, IA e CGI foram usados para trazer roupas frágeis à vida, como o vestido de baile do Charles Frederick Worth, de 1877.

Tommy Hilfiger vestiu um terno custom Tommy Hilfiger x Denis Frison de seda vermelha. O blazer de dois botões foi emoldurado com gorgurão azul marinho, linho azul e acabamento em branco. As calças slim também traziam linho estruturado nas laterais.

Dee Hilfiger usou um vestido custom Tommy Hilfiger em seda e cetim, na cor champanhe. A produção foi finalizada com um decote V, uma capa com capuz e luvas de ópera, que adicionam dramaticidade para a produção. Romantizando o conto por J.G. Ballard, o look tem aplicações florais feitas à mão com um efeito degradê, além de um trabalho de correntes em prata e dourado.

Madelyn Cline vestiu um vestido camisa de seda tafetá branca custom Tommy Hilfiger, que deixou sua produção super-romântica e serviu como uma ode para a herança do DNA da marca. O vestido transitou do tradicional de botões – herança da marca -, para uma fantástica saia, adornada com florais e videiras, representando a flor do tempo do The Garden of Time. O look foi acompanhado com uma bolsa antiga da Tommy Hilfiger, retrabalhada como uma peça única, usando a mesma seda tafetá do vestido.

STRAY KIDS

Bang Chan usou um custom Tommy Hilfiger que reinterpreta o tradicional terno de 3 peças. Um blazer de lã nobre e seda, com um pin de flor dourada com camisa e calça que combinam com o blazer, todos feitos com os mesmos tecidos e detalhes vermelhos. Ao chegar, Bang Chan vestiu um car coat com colarinho de cetim e mangas abertas.

Lee Know vestiu um custom Tommy Hilfiger com blazer trespassado e um cachecol com efeito drapeado integrado, o blazer e um buraco de botão vermelho na lapela. Ele acompanhou o look com calças de lã nobre e risca de giz com ouro de 24 quilates. Sua camisa foi feita de algodão premium e sarja, com detalhes vermelhos. Ao chegar, Lee Know vestiu um pea coat com colarinho de cetim e pin de flor.

Changbin vestiu um terno custom Tommy Hilfiger com três peças. Um blazer de lã nobre e seda gabardine com contraste de moldura e um luxuoso acabamento em dourado, com calças de lã nobre e seda gabardine e um colete. Sua camisa era translúcida com listras, finalizadas com um button floral dourado. Ao chegar, Changbin vestiu um peacoat transpassado com mangas abertas

Hyunjin vestiu um blazer transpassado vermelho em cetim e seda com ombro estruturado,

apresentando um contraste preppy, que moldura a silhueta, e detalhes com um estilo varsity, com o monograma TH bordado e botões dourados. Ele acompanhou o look com uma calça de seda e cetim plissada. Sua camisa mostrou uma versão modernizada das clássicas listras Ítaca, em um tecido translúcido e um colarinho fechado, além de detalhes florais. Na sua chegada, Hyunjin vestiu um casaco Chesterfield transpassado com botões dourados.

Han vestiu um terno custom Tommy Hilfiger, com um blazer em seda cetim brilhante vermelha, contrastando com os luxuosos detalhes em dourado, finalizados com o TH monogram bordado. Ele acompanhou o look com calças de cetim branca e uma camisa translúcida com listras Ítaca, finalizada por um broche dourado floral. Ao chegar, Han vestiu um peacot cropped, com botões dourados e buracos de botão vermelhos.

Felix vestiu um terno custom Tommy Hilfiger, com blazer branco e lapelas de seda cetim, com o TH monogram bordado e detalhes florais em dourado. Ele acompanhou o look com calças de lã nobre e seda, e sua camisa apresenta uma reinterpretação de um classico da Tommy. As listras Ítaca em tecido translúcido e um colarinho de botões, assim como uma homenagem à flor do tempo do conto The Garden of Time através de detalhes florais. Ao chegar, Felix vestiu um casaco Chesterfield trespassado.

Seungmin vestiu um custom Tommy Hilfiger, com blazer trespassado em tom perolado e detalhes vermelhos no colarinho, lapelas e punho, além de um pin de flor dourado. Ele acompanhou o look com calças vermelhas de seda cetim enquanto sua camisa era beaseada na clássica silhueta do rugby, reinterpretada em algodão translúcido e tecidos firmes no colarinho e punho. Ao chegar, Seungmin vestiu um coat Crombie com um colarinho de cetim e mangas abertas.

I.N vestiu um custom Tommy Hilfiger, com blazer trepassado e risca de giz de ouro 24 quilates, um cachecol drapeado para dar um efeito ao colarinho, e botões dourados e florais. Ele acompanhou o look com calças de cetim no mesmo tom. Sua camisa foi feita de algodão nobre com detalhes azul marinho. Ao chegar, I.N vestiu um casaco duffel com botões dourados.

Sobre TOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER é uma das marcas de lifestyle premium mais reconhecidas do mundo, inspirando consumidores desde 1985. A marca cria um estilo icônico, que ganha vida na intersecção do clássico e do novo, cocriado com pessoas que estão moldando a cultura ao redor do mundo. TOMMY HILFIGER celebra a essência do estilo clássico americano com um toque moderno, e oferece qualidade e valor premium aos consumidores ao redor do mundo por meio dos lifestyle de TOMMY HILFIGER e da TOMMY JEANS. Tommy Hilfiger tem um compromisso inabalável com a sustentabilidade e a inclusão.