As obras de implantação da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, na região do Parque Gramado, avançam em várias frentes, com recortes para instalação da rede elétrica, retoques de reboco e conclusão de paredes, além da instalação de tubos e conexões da rede hidráulica.

A adequação é feita no prédio onde atualmente funciona a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa. Uma conexão já foi estabelecida com o prédio da UBS e nas próximas etapas estão previstas a instalação de esquadrias e a concretagem do piso interno.

“Esta é uma obra de grande estrutura e que vai abrigar um serviço de saúde de extrema importância. Toda a população da região do Parque Gramado será beneficiada com a abertura da UPA Dona Rosa. Uma reivindicação dos moradores da região que agora está se tornando realidade”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

A nova UPA terá 829,2 metros quadrados e receberá um investimento total de R$ 2.672.733,50, sendo R$ 1.824.790,00 para a parte de infraestrutura e R$ 847.943,50 para mobiliários e equipamentos.

“A instalação de mais uma UPA no município mostra a dimensão da prioridade que temos dado à Saúde do município. Estamos alicerçando uma estrutura grandiosa de pronto atendimento em uma das regiões mais populosas da cidade”, reforça o vice-prefeito Odir Demarchi.

A UPA 24 horas Dona Rosa vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.

O espaço contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

“A nossa rede de urgência e emergência está sendo fortalecida com mais esta Unidade de Pronto Atendimento. Em breve toda a região do Parque Gramado passará a contar com serviço médico de urgência 24 horas por dia, sete dias por semana. Com isso, nós estamos ampliando o acesso e dando mais comodidade aos moradores que precisam utilizar a rede municipal”, diz o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA 24 horas Dona Rosa será administrada pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

A região contará com a continuidade dos serviços prestados pela UBS, que será transferida para outro endereço no mesmo bairro.