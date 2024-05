Morre ex-deputado Antonio Mentor

Morreu esta quarta-feira o ex-deputado estadual Antonio Mentor,

que fez carreira política em Americana e disputou a prefeitura ao menos três vezes.

A filha dele Nathália Brisola comunicou a morte dando como causa uma luta contra o câncer.

Com imensa tristeza e pesar comunicamos o falecimento de meu pai – Antonio Mentor. Descansou de uma longa batalha de um quadro oncológico. Informações sobre o velório e sepultamento transmitiremos em seguida. Será em São Paulo.

Mentor tinha 74 anos, nasceu na cidade de São Paulo, fez história em Americana tendo eleito vereador de depois deputado estadual por vários mandatos.

Foi o maior nome da história do PT de Americana e perdeu a eleição de 2008 por cerca de 1,5 mil (1,5% dos votos) para o então novato Diego De Nadai.

Nota do falecimento do PT Americana

O NM externa os pêsames aos familiares.

