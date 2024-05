Real Madrid x Bayern, quem por país tem mais títulos

Real Madrid e Bayern de Munique, dois dos maiores vencedores europeus

se enfrentam nesta quarta-feira (08), em duelo válido pela semifinal da Liga dos Campeões. Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer estará na grande final. Os times são os maiores vencedores continentais de seus países e poucos na Europa fazem frente. Para efeito comparativo, o Somos Fanáticos produziu levantamento com os maiores vencedores de torneios europeus de cada país dos 10 primeiros do ranking da UEFA. Veja abaixo:

1 – Inglaterra – Liverpool, 13 títulos

O maior campeão continental da Inglaterra é o Liverpool. Com um total de treze títulos, são seis Ligas dos Campeões e outras três Copas da UEFA, além de quatro Supercopas da UEFA. A última conquista foi a Liga dos Campeões da temporada 2018/19.

2 – Itália – Milan, 12 títulos

Em território italiano, o Milan é o maior vencedor europeu, com doze conquistas ao todo. Foram sete Ligas dos Campeões, além de cinco Supercopas da UEFA. O último título, no entanto, já faz algum tempo, foi a Liga dos Campeões da temporada 2006/07, com os brasileiros Cafú, Dida, Kaká e Serginho.

3 – Espanha – Real Madrid, 21 títulos

Na Espanha, o Real Madrid é o grande vencedor. Somente se tratando de Liga dos Campeões, os merengues possuem nada menos que 14 ‘orelhudas’. Além disso, foram outras cinco Supercopas da Europa e duas Copas da UEFA. Ao todo, são 21 troféus no continente.

4 – Alemanha – Bayern de Munique, 9 títulos

Na Alemanha, o Bayern domina completamente as conquistas europeias. São seis Ligas dos Campeões, duas Supercopas da UEFA e uma Copa da UEFA. O último título dos bávaros foi a Liga dos Campeões na temporada 2019/20, contra o PSG.

5 – França – Olympique de Marseille, um título

O Olympique de Marseille é o único time francês a ser campeão europeu. O feito aconteceu na Liga dos Campeões da temporada 1992/93, após vitória sobre o Milan por 1 a 0, gol de Boli.

6 – Holanda – Ajax, 8 títulos

O maior vencedor na Holanda é o Ajax. O time tem peso na Europa e já faturou oito troféus continentais: quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Europa e uma Copa da UEFA.

7 – Portugal – Porto, 5 títulos

O Porto é o clube com mais conquistas europeias no país. São cinco, ao todo, sendo duas Ligas dos Campeões, Supercopa da UEFA, Copa da UEFA e Europa League. A última, a mais recente, conquistada na temporada 2010/11.

8 – Bélgica – Anderlecht, 5 títulos

Na Bélgica, quem domina em termos de conquistas europeias é o Anderlecht, com cinco títulos. Foram três Copas da UEFA e duas Supercopas. A última conquista a nível continental foi na temporada 1982/83.

9 – Turquia – Galatasaray, 2 títulos

Na Turquia, o principal clube a nível europeu em termos de conquistas é o Galatasaray. A equipe foi campeã da Copa da UEFA em 2000 e da Supercopa da UEFA no mesmo ano.

10 – República Tcheca – Sparta Praga

Na República Tcheca, não há times com conquistas europeias expressivas. O Sparta Praga foi quem chegou mais próximo do feito: atingiu a semifinal da Copa da UEFA em 1972/73 e da Liga dos Campeões em 1991/92.

Somos Fanáticos