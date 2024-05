Furto e perseguição terminam com indivíduos presos, mas liberados

A Equipe da Guarda Municipal de Americana, durante patrulhamento, visualizou uma Toyota/Hillux sentido Rodovia Luiz de Queiroz – SP304 em alta velocidade e em sua retaguarda um veículo Fiat/Palio na cor branca, acompanhando a camionete.

Ato contínuo, o condutor da caminhonete Hillux parou pela na via, desembarcou e fugiu, enquanto que o condutor do veículo Fiat /Palio realizou uma manobra brusca e foi sentido o indivíduo que correu. Neste momento, os Policiais Militares tentaram realizar a abordagem, mas devido ao trânsito intenso não obteve sucesso, porém, foi possível visualizar que o indivíduo entrou no Palio.

Logo em seguida, a equipe se deparou novamente com o Palio, onde foi possível visualizar uma mulher loira de camiseta preta sentada no banco dianteiro direito, que novamente tentou fugir dos Policiais Militares. Foi iniciado um acompanhamento pela SP-304, quando o Palio acessou o Distrito Industrial de Santa Bárbara d’Oeste e, neste momento, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Questionada, a mulher confirmou que estava no veículo com seu namorado e mais dois rapazes, quando pegaram o homem que estava correndo pela via. Relatou também que não sabia o motivo de terem desrespeitado a ordem de parada e ter fugido das equipes policiais. Com a mulher, foi localizado 02 aparelhos de telefone celular, onde um dos aparelhos pertence a um indivíduo procurado pela justiça, que estava no veículo durante a fuga.

Foi realizado contato no endereço do proprietário do veículo Fiat Palio, onde este confirmou ter emprestado seu veículo a um indivíduo e sua namorada, ficando com ele uma EVOQUE DYNAMIC 5D. Na busca veicular da Evoque, foi encontrada uma Carteira Nacional de Habilitação – CNH em que o indivíduo era conhecido pela prática de furto de veículos na região.

Diante dos fatos, os indivíduos foram apresentados no Plantão Policial de Santa Barbara d’Oeste e após os tramites legais, foram liberados.