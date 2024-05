Sucesso por onde passa, o Bárbaros BBQ já tem data certa para montar a sua megaestrutura. A próxima parada será em Americana, no dia 21 de setembro. Com nove horas de duração, o evento traz como um dos destaques mais de 30 estações de proteínas com carne vermelha, aves, peixes, além de opções para vegetarianos e open bar com cerveja Black Princess com oito rótulos especiais, drinks com whiskey Jim Beam, gin tônica e vodka, refrigerante zero e normal, água com e sem gás, e Welcome Drink com espumante Salton.

O Bárbaros tem como principal diferencial a qualidade e a diversidade da sua gastronomia, que é preparada pelos principais chefs churrasqueiros do Brasil, além, é claro da sua eclética programação de shows, do seu sistema open food e open bar, e da sua especial área kids com monitores para a garotada aproveitar cada segundo. Tudo isso faz com que a festa seja ideal para uma grande confraternização de famílias e amigos.

Os fãs do churrasco terão à disposição um cardápio especial assinado por alguns dos principais especialistas gastronômicos de churrasco do Brasil, cada qual com a sua peculiaridade de cortes e receitas, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker. Terão, ainda, a loja do Bárbaros com itens incríveis à venda e ativações das marcas parceiras.

Prepare-se para viver uma experiência gastronômica única! A programação e o cardápio completos serão divulgados em breve nas redes sociais do Bárbaros. Fique de olho!

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos online através do site e app da Ingresse. Corra, garanta o seu e prepare-se para viver momentos inesquecíveis.

Sobre Bárbaros BBQ

O Bárbaros BBQ, criado em 2016 na cidade de Americana, interior de São Paulo, celebra sua décima quarta edição. O festival gastronômico itinerante, já presente em Campinas, Sorocaba, Rio de Janeiro e São Paulo, vem conquistando um público crescente graças à sua proposta de reunir renomados chefs e mestres churrasqueiros, oferecendo uma seleção de carnes premium, bebidas geladas e uma atmosfera musical envolvente.

A inspiração para o Bárbaros BBQ surgiu durante a estadia do idealizador Guga Nardini na Austrália, onde teve contato com o Meatstock, maior evento de churrasco do país. Ao retornar ao Brasil, Nardini decidiu trazer para casa o conceito de um festival semelhante, dando origem ao Bárbaros BBQ, que se tornou um marco na cena gastronômica brasileira. Ao longo dos anos, o evento se expandiu não apenas como um encontro presencial, mas também como uma plataforma online, oferecendo uma experiência completa e diversificada sobre gastronomia e churrasco para seus fiéis seguidores.

Serviço:

Local: Parque de Eventos CCA – Festa do Peão – Americana / SP

Endereço: Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião

Data: 21 de setembro de 2024. Sábado, das 13h às 22h.

Link para compra: https://www.ingresse.com/barbaros-bbq-americana-2024/

Valores: De 11 a 17 anos – R$ 250,00 + taxas

Adultos – R$ 400,00 + taxas

*Crianças com idade até 10 anos não pagam.

**Para os menores de idade, os pais ou responsáveis devem baixar, preencher e imprimir a declaração – https://drive.google.com/file/d/1rVlNxlE7j8T3vFMW2DoyizzVLPvCCYKD/view – e levar no dia do evento junto com o documento de identidade.