O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com o serviço de tapa buraco em pontos da cidade onde foram executados serviços de manutenções em tubulações ou instalações de novas ligações de água/esgoto pela autarquia.

No cronograma de atendimento desta semana, de segunda-feira (22) até sábado (27), estão os bairros São Fernando, Mollon, São Francisco, Jardim Belo Horizonte, Parque Olaria, Jardim Alfa, Jardim Dulce, Santa Luzia, Trabalhadores, Angelo Giubina, 31 de Março, São Joaquim, Laranjeiras, Santa Rita, Parque do lago e Vista Alegre.

Para manter a qualidade e durabilidade da parte reparada do asfalto, o tapa-buraco do DAE compreende primeiro em preparar o solo, com a compactação da brita e cimento, para em seguida concluir o serviço com a fixação da massa asfáltica.