Após sucesso do single inaugural “Dependente” com mais 2.5 milhões de plays no Spotify. Eliezer de Tarsis disponibiliza em todas as plataformas digitais seu primeiro projeto ao vivo. Lançado pela Double Company, selo da gravadora Sony Music.

Vivendo uma fase promissora em sua trajetória na música gospel, marcada por feitos inéditos que contribuem ativamente para o progresso do setor gospel no Brasil em sua totalidade. Eliezer de Tarsis foi o primeiro artista gospel a participar de um especial na NETFLIX, atualmente uma das plataformas de streaming no mundo.

Dependente:

Seu novo projeto, nomeado “Dependente” foi gravado ao vivo, na Igreja Cristã Mundial, em Suzano, São Paulo. A noite emocionante contou com a presença de 1.350 pessoas que mergulharam em uma profunda e intensa adoração. O momento teve também as participações especiais de Marcelo Markes e Juliana Purgatto, esposa de Eliezer.

Composto por cinco faixas, sendo quatro autorais, o EP traz canções totalmente cristocêntricas conectadas a uma mensagem vertical que engrandece a majestade de Deus sobre toda a criação. As faixas exaltam ainda o sacrifício de Jesus e seu amor incondicional para com todos os que o buscam e temem seu nome.

Estão incluídas no álbum: “Dependente”, “Vivo Ele Está”, já disponíveis nas plataformas. Além de “Calmaria”, “Filho de Deus” e “O Mesmo Deus (Same God)” da elevation worship foram lançadas. Atualmente, o projeto contabiliza mais de 4 milhões de streams.

O projeto contou com direção da TG Alves Films e produção musical do conceituado Maefe.

Sobre o artista:

Com carreira em ascensão, Eliezer de Tarsis acumula quase 6 milhões de visualizações nas plataformas digitais e mais de 500 mil seguidores nas redes sociais.

Elizer de Tarsis, nascido em Minas Gerais, foi criado em Curitiba e foi morar em São Paulo aos 19 anos. Cantor, compositor, multi-instrumentista, casado com Juliana Purgatto e pai da pequena Alicyia.

Em 2014, Eliezer iniciou sua carreira profissional lançando seu primeiro CD “És o Deus”, em 2017 o cantor lançou o álbum ao vivo, “Nada me separará de Ti”. Em 2019 passou a integrar o cast da gravadora Graça Music, onde permaneceu até o início de 2023 e lançou canções como, “Vivo Ele Está”, “Deus Pode Tudo”, “Pra Sempre” e outras.

Em novembro de 2023, Eliezer assinou contrato com a Double Global, selo da Sony Music, para gestão de sua carreira no Brasil, Estados Unidos e América Latina e os bons frutos dessa parceria logo começaram a surgir, alavancando a carreira do cantor. Recentemente, Eliezer de Tarsis conduziu toda a parte musical no especial “A Resposta”, de Deive Leonardo, sendo o primeiro cantor gospel a colaborar em uma produção para NETFLIX.