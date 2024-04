A Justiça Eleitoral de São Paulo registrou a transferência de 88.144 eleitoras e eleitores para seções acessíveis do início de janeiro até esta quinta-feira (25). Quem tem mobilidade reduzida ou deficiência pode pedir para votar em um local que atende às regras de acessibilidade até 8 de maio, último dia para tirar ou regularizar o título.

A pessoa que já tem a biometria coletada pode solicitar a troca de seção por meio do autoatendimento disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP). Veja abaixo como transferir para uma seção acessível:

Na página inicial do autoatendimento, clique em “Título Eleitoral”

Em seguida, selecione “3. Atualize ou corrija seu título eleitoral”

Depois escolha a opção “3.3 Troque seu local de votação dentro do mesmo município”

Após o preenchimento do formulário com os dados pessoais e o envio dos documentos solicitados, marque a opção “Deseja votar em uma seção com acessibilidade?” e escolha o seu local de votação

Aqueles que vão tirar o documento pela primeira vez ou não possuem biometria coletada devem comparecer ao cartório mediante agendamento pela internet..

O agendamento está disponível até o fim deste mês. Entre os dias 1º e 8 de maio, o serviço de estará suspenso, devendo a eleitora ou o eleitor se dirigir ao cartório para atendimento, que será realizado por ordem de chegada, respeitado o atendimento preferencial. Nesse período, as unidades eleitorais também vão ampliar o horário de atendimento e fazer plantões no feriado do Dia do Trabalho e fim de semana.

Das 88.144 eleitoras e eleitores que solicitaram a transferência para uma seção acessível, 85.324 (97% do total) apresentam mobilidade reduzida, a exemplo das pessoas idosas. Já o restante do eleitorado, que engloba 2.820 pessoas, afirmou ter alguma deficiência. Nesse grupo, 1.180 disseram ter deficiência de locomoção, enquanto 339 declararam deficiência visual. Outras 1.301 eleitoras e eleitores informaram ter deficiências diversas.

São Paulo tem mais de 30 mil seções com acessibilidade

Atualmente, o TRE-SP possui 30.012 seções com acessibilidade. Os esforços para a criação desses espaços são permanentes. Antes das eleições, servidores e servidoras visitam locais de votação e fazem uma vistoria de acessibilidade. A partir do levantamento, a relação das escolas estaduais e municipais apontadas como não acessíveis é encaminhada ao governo estadual e às prefeituras com pedido para que sejam feitas as adequações necessárias, considerando que esses locais são cedidos à Justiça Eleitoral para a realização das eleições a cada dois anos.

https://www.tre-sp.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Abril/eleicoes-2024-saiba-como-transferir-o-titulo-para-votar-em-uma-secao-acessivel