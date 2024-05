Sarjetão- A Prefeitura de Americana iniciou nesta quarta-feira (9) a construção

por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), de dois sarjetões- um localizado na Avenida Raphael Vitta, esquina com a Rua Califórnia, no Jardim Dona Judith, e o outro no cruzamento da Rua Álvares de Azevedo com a Rua Monteiro Lobato, na Vila Massuchetto.

“Estamos executando essas obras para solucionar problemas na drenagem de águas pluviais, o que ocasiona o acúmulo de água nas vias e danifica o pavimento asfáltico”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Na Vila Massuchetto, a Sosu vai executar o serviço com malha de ferro e aplicação de concreto, além de uma canaleta no meio do sarjetão para escoamento de água. Na Avenida Raphael Vitta, os servidores realizarão a instalação de guias e aplicação de concreto.

Prefeitura inicia revitalização de praça na Vila Biasi

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (9) a revitalização da Praça Presidente J.K., no bairro Vila Biasi, com a retirada de todo o concreto do passeio público.

Após essa etapa, será executada a aplicação do novo piso estampado em toda a praça, que também ganhará mobiliário urbano (bancos, mesas e lixeiras), instalação de bebedouro e lâmpadas de LED, além da pintura geral.

“As revitalizações estão sendo realizadas de forma contínua e por etapas. Com o início da concretagem na praça Antônio Franciscangelis, começamos a retirada do passeio público da praça (Presidente) JK. Assim conseguimos intensificar a revitalização em várias praças ao mesmo tempo”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Desde 2022, a Prefeitura de Americana já concluiu a reforma das praças Manoel Rodrigues Nogueira (Parque Novo Mundo), Sérgio Miante – “Vó Palmira” (Jardim Nossa Senhora do Carmo), Gunnar Bedicks (Jardim Glória), Natale Pinese (São Manoel), Francisco Matarazzo (Hospital São Francisco), Sebastião de Paula (Jardim Lizandra) e Imigrantes (Santa Maria), e ainda a construção e entrega da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, na Avenida de Cillo com a Rua Limeira, na região dos bairros Jardim São José, Terramérica e Parque Novo Mundo.

Estão em processo de revitalização as praças José Leite de Camargo, na Orla da Praia Azul; Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim; Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin, Jaime Dantas de Abreu, no Jardim Progresso; Presidente JK, na Vila Biasi; Arlindo Rocha Filho, no Parque da Liberdade; José Faé, no Jardim Paulista; Lincoln Luciano Furlan, no Jardim Brasil; Nações, no Frezzarin; Farmacêutico Hermes Fanelli, no Antônio Zanaga I; Alfredo Nardini, no Boa Vista; e no Jardim Esplanada.

Também estão sendo construídas uma área de lazer na Avenida Brasil e outra localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, no Jardim Mário Covas.

