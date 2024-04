Como é possível lidar com o sentimento de angústia perante as injustiças e grandes revezes da vida? No livro A Corrente, João Alexandre Paschoalin Filho contribui para reflexões semelhantes a esta, em uma narrativa que desafia o leitor a questionar o próprio papel no mundo. Também mostra como as conexões humanas interagem entre si, ao ponto de cada escolha e ação individual reverberar na realidade do próximo.

No centro desta ficção está um jovem e próspero professor universitário, que tem vida repentinamente abalada por uma tragédia: a morte da filha em um acidente. O acontecimento não apenas desencadeia um colapso emocional e espiritual no homem, mas uma série de eventos que desafiam a compreensão da existência do divino. Em meio ao luto, uma pessoa estranha entrega a ele um bilhete com uma mensagem codificada em símbolos maçônicos – um desafio incalculável para desvendá-lo.

O enigma o leva a enxergar os infortúnios da vida como oportunidade de crescimento. Na tentativa de responder questões profundas como “por que pessoas boas sofrem?” ou “qual é o papel de Deus na existência?”, ele se permite perdoar o responsável pela morte da filha, um motorista de aplicativo cansado, que mantinha dois empregos para sustentar a família. E vai além ao impactar positivamente outras almas feridas.

— Foi a sua intuição que lhe convenceu a descer de seu apartamento e me encontrar. Use-a para entender a mensagem que o bilhete lhe traz.

— Como assim, me traz? Não é a mesma mensagem que você decifrou?

— Apesar de o bilhete ter juntado nossas vidas, cada um de nós o recebeu por um motivo diferente; assim as mensagens nunca serão as mesmas.

Elas são específicas para cada pessoa, pois apesar de sermos irmãos e parte do Eterno, cada um de nós é único no Universo. (A Corrente, p. 111)

Em 31 capítulos de rápida leitura e fácil entendimento, A Corrente explora questões filosóficas e humanas comuns à existência, com base em conhecimentos gnósticos, teosóficos, herméticos e judaicos. “Este livro não pretende fornecer respostas definitivas, mas abrir novos questionamentos. Quero desafiar o leitor a repensar convicções e explorar as profundezas da própria alma”, diz J.A.P Filho.

Recheado de simbologias, o livro desvela símbolos alquímicos, a exemplo da representação ao Sol, à morte e à vida, presentes na ilustração da capa. Já no título, a palavra “Corrente” exprime movimento constante, definição que vai ao encontro do maior objetivo do autor: incentivar as pessoas a refletirem mesmo em meio à rotina corrida, no intuito de buscar ser alguém melhor para si e a quem está por perto.

FICHA TÉCNICA

Título: A Corrente

Autor: J.A.P Filho

ISBN: 978-65-254-6241-7

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 172 páginas

Preço: R$ 51,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: J.A.P Filho é o pseudônimo de João Alexandre Paschoalin Filho. Natural de Ribeirão Preto, é professor universitário na capital São Paulo em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado de Engenharia Civil. Desde jovem, nutre curiosidade por assuntos ligados à espiritualidade e ao ocultismo, o que culminou no ingresso à Maçonaria em 2003. Na organização atingiu o grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito; e foi admitido também na Ordem Rosacruz.

Autor de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, também é colaborador das revistas “O Pensador” e “O Malhete”. É palestrante e estudioso de temas ligados ao hermetismo, gnosticismo, goétia, simbologia maçônica, Judaísmo e Teosofia. Também é membro da Academia Campinense Maçônica de Letras.