O sistema imunológico é um conjunto de células e órgãos que atua na proteção do organismo contra doenças. A função é manter o funcionamento do corpo em equilíbrio, além de eliminar possíveis ameaças.

Diante disso, é fundamental olhar com atenção aos fatores que podem aumentar a imunidade. Alimentação saudável, sono de qualidade, atividade física e momentos de relaxamento são essenciais para as células de defesa. Os suplementos também são poderosos aliados para quem busca turbinar o sistema imune.

Cúrcuma

A planta medicinal, utilizada há cerca de 6 mil anos, é indicada para sintomas de resfriados, sinusites, infecções bacterianas, alterações no fígado, diabetes, lesões, anorexia e reumatismo. A cúrcuma é usada como tempero em carnes e saladas. Além disso, pode incrementar bebidas, como shots e vitaminas.

Vitamina C

Atua como antioxidante e estimula a absorção de ferro dos alimentos. Além dos suplementos, pode ser encontrada em frutas, verduras e legumes, como abacaxi, caju, brócolis, limão, kiwi e tomate. Entre as principais funções promove a saúde da pele, combate à anemia e diminui o colesterol ruim.

Própolis

Com propriedades que protegem contra bactérias, vírus e fungos, o própolis é indicado no auxílio do tratamento de gripes e resfriados. A substância atua como anti-inflamatória e ainda ajuda no processo de cicatrização de feridas e queimaduras.

Vitaminas do complexo B

Grupo de nutrientes solúveis em água que incluem vitaminas individuais, como a B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico), B6 (piridoxina), B7 (biotina), B9 (ácido fólico) e B12 (cobalamina). Contribuem para a saúde da pele, dos cabelos e olhos. Também auxiliam a mente, já que muitas dessas vitaminas são cruciais na produção e regulação de neurotransmissores, substâncias químicas cerebrais responsáveis por transmitirem sinais entre os neurônios.

Zinco

Essencial para o corpo humano, o zinco, além de estimular o funcionamento de enzimas, fundamentais para a regulação do metabolismo, é usado para a cicatrização de ferimentos.

Selênio

Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que fortalecem o sistema imunológico. A substância atua ainda na prevenção de doenças, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

*Phillip Ji é co-CEO da Orient Mix, empresa pioneira em fitoterápicos no Brasil desde 1993