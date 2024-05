Os resgates seguem no Rio Grande do Sul e o cavalo caramelo

se tornou um símbolo do trabalho em favor dos animais. Ele ficou dias em pé em um telhado e foi resgatado na manhã desta quinta-feira. Quem também apareceu para ajudar no resgate foi o ex-ator pornô e ex-deputado federal Alexandre Frota. Ele apareceu com um jet ski trabalhando no resgate na cidade de Canoas. Sua foto viralizou na internet.

Segundo a 1a dama Janja Lula Silva, as equipes que resgataram Caramelo vão levá-lo até um haras onde ele vai morar.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

MAIS CHUVA– O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (9). A expectativa é de que se prolongue até o domingo (12) com maior intensidade entre o centro-norte e leste do estado, incluindo o litoral norte e o sul de Santa Catarina.

“Neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros (mm). Ainda conforme a previsão, os ventos mudarão de direção e soprarão predominantemente de sul. Entre o fim do domingo (12) e a segunda-feira (13), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14), os ventos enfraquecem”, informou o instituto.

Ainda segundo o Inmet, a instabilidade, em particular no Rio Grande do Sul neste fim de semana, decorre do recuo de uma frente fria de Santa Catarina para o estado, após uma frente quente, permanecendo então por lá “causando áreas de instabilidade e um gradual ingresso de ar frio”.

Na segunda-feira (13), com o frio ganhando força, poderá ocorrer geadas. A partir da terça-feira (14), a chegada de uma outra frente de ar frio e seco, de origem polar, deverá afastar a instabilidade.

“É importante ressaltar que os volumes de chuva previstos podem causar novos transtornos em áreas já afetadas anteriormente. Por esse motivo, o Inmet alerta e recomenda acompanhar e seguir as orientações da Defesa Civil Nacional”, informou, em nota, o instituto.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP