Câmara de SBO arrecada 3 toneladas de doações para o RS

Em um dia, a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste conseguiu arrecadar cerca de três toneladas de itens a serem doados à população afetada pelos temporais que assolam o Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, foram coletadas roupas e calçados para crianças e adultos, bem como cestas básicas, água, kits de higiene pessoal, além de ração para animais domésticos.

A iniciativa de promover um ponto de coleta na sede do Legislativo foi da vereadora Esther Moraes, com apoio do presidente da Câmara, Paulo Monaro, e dos demais parlamentares. A primeira remessa para o Sul do Brasil foi promovida nesta terça-feira e deve seguir para as cidades de Canoas, Cachoeira e Alvorada, mas um novo carregamento deve sair de Santa Bárbara d’Oeste na próxima segunda-feira (13/5), por isso o hall da Câmara continuará recebendo mantimentos e itens essenciais aos desabrigados.

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fica situada às margens da rodovia SP-306, número 1001, no Jardim Dona Margarida, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18horas.

Além da sede do Legislativo, Santa Bárbara d’Oeste conta, ainda, com os seguintes pontos de coleta de doações:

Defesa Civil – Rua Graça Martins, 464, Centro

Salão de Beleza Madalena – Rua João Gilberto Franchi, 409, Jardim das Orquídeas

Tragédia

Nesta terça-feira, conforme informações da Defesa Civil, subiu para 90 o número de mortos após enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O Estado investiga outros quatro óbitos. Também foram registrados 131 desaparecidos e 362 feridos. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelos temporais. Há 204,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 48,2 mil em abrigos e 156 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos).