Leitinho promove encontro político nesta sexta

O prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD), e o vice-prefeito Mineirinho (PSD), promovem, nesta sexta-feira, um encontro político para “debater propostas para a cidade”. O encontro será às 19h no Millenium Festas e Eventos, aberto ao público.

Na última terça-feira, Leitinho reuniu mais de 100 pré-candidatos a vereador de 9 partidos. Participaram do encontro filiados aos partidos PSD, União Brasil, PP/Progressistas, MDB, PDT, PRD, AGIR, Avante e PSB.

Para motivar os pré-candidatos à vereança na cidade, Leitinho lembrou das dificuldades que ele mesmo teve na campanha eleitoral de 2020, quando, sem recursos financeiros e com poucos apoiadores, venceu o poderio econômico de seus adversários e, após quatro mandatos consecutivos como vereador, foi eleito prefeito de Nova Odessa pela primeira vez.

