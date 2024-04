O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está realizando nesta semana a troca de parte da tubulação da rede de abastecimento na Rua Mauro Schiavoni, no bairro Jardim Helena.

A autarquia vai substituir ao todo cerca de 140 metros da antiga tubulação, de ferro, por novas peças de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), no trecho entre as ruas Orlando Dei Santi e João Jacinto de Freitas.

“O PEAD é um material mais moderno e eficiente, o que vai aumentar a segurança do sistema de abastecimento na região. O trabalho faz parte do programa Água na Torneira, de modernização constante da rede, já que a tubulação em boa parte da cidade ainda é antiga, com décadas de operação”, explica o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

Implantado em 2021, o Água na Torneira já realizou a substituição de mais de 46 quilômetros de rede em diversos bairros do município.