A dupla Fiduma & Jeca comemorou uma década de carreira na última terça-feira (23), em São José do Rio Preto (SP), com a gravação do projeto “DVD 10 anos – Fiduma & Jeca”. O novo material traz 12 faixas inéditas, sendo sete de autoria própria.

“Após uma década dedicada à música, é nítido nosso amadurecimento profissional. Estamos no melhor momento da nossa carreira e temos muito orgulho de tudo que construímos. Só temos a agradecer todo nosso time, aos fãs e a cada pessoa que contribui para nossa jornada. Já iniciaremos imediatamente a pós-produção desse novo trabalho. Estamos ansiosos para compartilhar o resultado com vocês”, diz Fiduma.

Exclusiva para convidados, familiares e amigos, a gravação foi uma verdadeira expressão do estilo característico da dupla, desde a produção até a execução. Uma curiosidade é que Fiduma & Jeca celebraram o aniversário de 32 anos na mesma noite – sim, os dois nasceram exatamente no mesmo dia, mês e ano.

Com dois motivos para comemorar, os cantores prepararam a festa em dois ambientes: o aniversário foi realizado em área externa, com um “churrascão” para comemorar a data especial. Para a gravação do novo projeto, foi montado um segundo ambiente interno que foi mantido em sigilo até momentos antes do anúncio do início das gravações. As participações especiais tiveram o mesmo suspense, sendo reveladas apenas no momento da gravação das músicas.

Com aproximadamente 100 toneladas de equipamentos de som e luz, foram utilizadas 12 câmeras e um drone. Quanto a ficha técnica, mais de 100 profissionais participaram da gravação, com produção musical assinada pelo músico e parceiro de longa data, Zé Henrique Mioto. Já a mixagem e a masterização são do Playmix Studio.

O repertório é em maior parte de autoria da dupla, com músicas animadas, românticas, atuais e conceituais.

“Comemoramos nossos aniversários juntos desde a época da faculdade. Fizemos o primeiro em uma república para apenas 20 pessoas. Aproveitamos uma promoção e compramos cinco quilos de linguiça. Era o que dava na época. Poder agora fazer uma festa como essa e ainda gravar nosso DVD com tantos amigos, familiares e contratantes, é uma realização. Como diz a nossa música Quadros: tudo acontece quando tem que acontecer”, afirma Jeca.

Das 12 músicas gravadas, quatro tiveram participações especiais. Fernando e Sorocaba no hit “Cortando as BR”, Theo e Luan cantaram “20 mil”, Fiorella colaborou em “Imagine a Gente” e Luan Pereira se juntou à dupla em “Meu Chapéu Sumiu”. Além das quatro faixas, “Atrás da Minha Fivela”, “Pai da Morena”, “Novinha do Chapelão”, “Bora viver”, “Cabelo Loiro”, “Casal do trecho”, “Mistura da Ana Castela” “De Chapéu na Cabeça” e “Conexões Reais” fazem parte do repertório do novo DVD.

História

Comemorando 10 anos de carreira em 2024, a dupla Fiduma & Jeca coleciona vários sucessos em sua discografia, como “Chapéu Preto”, “Pra Sempre”, “Anjo Chapadex, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul” e “Butecologia”. Foram oito projetos lançados, mais de 400 milhões de visualizações no YouTube e mais de 250 milhões de streamings no Spotify.