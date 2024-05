O estado de São Paulo tem quase 800 mil profissionais de enfermagem (auxiliares, técnicos e enfermeiros), segundo dados do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem). A paixão em cuidar do outro leva pessoas de todas as idades a buscarem formação para atuar na área. Na Escola Grau Técnico Sumaré, o curso Técnico de Enfermagem é o que tem mais turmas e mais alunos.

Um exemplo é o da estudante Karla Nayara da Silva. Ela sempre teve o sonho de exercer a profissão, mas só conseguiu iniciar o curso Técnico em Enfermagem aos 40 anos. “Eu sempre quis ser enfermeira porque amo cuidar das pessoas. Mas não tive condições de estudar quando era jovem. Quando minha filha fez 18 anos, pensei: agora é hora de correr atrás do meu sonho”, conta. Karla se matriculou no curso Técnico em Enfermagem e hoje já faz estágio. Pretende iniciar a faculdade de Enfermagem assim que concluir o curso técnico.

Na sala de aula, também há histórias de mãe e filho que compartilham juntos o amor pela enfermagem. Whibert Plácido, 21 anos, e Leia Plácido, 43 anos, estão na mesma turma. Em casa, o filho ajuda a mãe nas tarefas mais difíceis. “Nós trocamos ideias juntos e quando ela precisa eu acabo ajudando em algumas lições. Sinto que ela fica feliz com essa ajuda, com essa aproximação”, afirma Whibert. A mãe confirma o apoio e não esconde a alegria de viver esse momento de aprendizado ao lado do filho.

Na semana que antecede o Dia da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio, a Escola Grau Técnico Sumaré realiza uma programação especial para discutir e avaliar as várias facetas da profissão. A Semana da Enfermagem começou na segunda-feira, 6/5, com palestras realizadas pelas enfermeiras Maria Solange Pacheco Santos e Thaís Souza, do Hospital Mário Covas.

A enfermeira Claudia Cândido, Coordenadora de Saúde e Responsável Técnica da Escola Grau Técnico, afirma que o objetivo da Semana de Enfermagem é discutir a qualidade de vida dos profissionais, através de abordagens sobre a importância do trabalho em equipe, ética, e inteligência emocional, entre outros temas. “O profissional de enfermagem tem uma carga de trabalho elevada, lida com perdas e tem uma remuneração baixa. Mas ele precisa estar bem para cuidar do outro. A intenção da semana é promover esse autoconhecimento. Nossa área está cada vez mais capacitada, com formação e especialização, mas infelizmente, nem sempre o profissional de enfermagem tem o reconhecimento que merece”, comenta Claudia.

O curso Técnico em Enfermagem do Grau Técnico Sumaré tem cerca de 800 alunos. Deste total, cerca de 300 já atuam como estagiários, reforçando o atendimento na rede municipal de Saúde de Sumaré.