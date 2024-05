Não é mais novidade para ninguém que com a crescente popularidade das redes sociais e seus filtros para esconder “imperfeições”, o ideal de beleza das pessoas está cada vez mais inalcançável. Se de um lado, há muitos que buscam pelo autocuidado, outros se tornam, simplesmente, obcecados por procedimentos estéticos, o que pode resultar em uma série de distúrbios, entre eles a “brancorexia”, que é o desejo de alcançar o tom mais claro possível nos dentes.

Ao tentar conquistar tons de branco ainda mais intensos, há quem coloque em risco a própria saúde ao optar por produtos indicados na internet e remédios caseiros, sem orientação de um profissional da saúde. Como resultado de expor os dentes a uma quantidade excessiva de agentes, estão os danos ao esmalte, dentina e polpa, que podem levar à necrose do nervo, infecção ou perda dos dentes.

Para o dentista Matheus Marcondes, os pacientes que sofrem de brancorexia frequentemente buscam resultados que são verdadeiramente inalcançáveis porque têm expectativas irreais sobre o clareamento. “Eles acreditam que podem alcançar um sorriso perfeitamente branco, sem compreender os limites naturais do processo e os possíveis danos ao esmalte e à estrutura dos dentes. É importante educar esses pacientes sobre a segurança e os riscos envolvidos, além de ajustar suas expectativas para um resultado mais realista e saudável”, diz o CEO e fundador da Smile University , uma edtech que inovou no mercado de educação no Brasil e leva conhecimento aos dentistas de todo país.

Veja as características de quem sofre de brancorexia, um distúrbio da obsessão por dentes claros: