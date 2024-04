Um homem foi detido por tráfico de drogas esta sexta-feira

no Parque Zabani em Santa Bárbara d’Oeste. A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana deflagrou a operação “Zabani” e prendeu umo homem de 33 anos.

A DIG recebeu uma denúncia sobre o comércio de entorpecentes na Avenida Augusto Scomparim. Os policiais fizeram diligência e seguiram para a região e encpntraram o rapaz, que logo foi abordado.

No primeiro instante foram localizados R$ 57 e, na sequência, os agentes apreenderam 68 pinos com cocaína.

O acusado foi encaminhado para a sede da Dise em Americana. Lá a autoridade policial (delegado) determinou o flagrante.

