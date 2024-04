Jovem morre com suspeita de dengue em Americana

A jovem Júlia Belizario, de Americana, morreu esta semana e a principal suspeita

é de que seja dengue. Em sua conta no X twitter, ela postou no dia 23 “terceiro dia sem nicotina estou com dengue”. Os comentários falavam que ela havia falecido e o namorado, Léo Pantano, postou depois um agradecimento pelo apoio e confirmando que ela havia falecido- já no dia 25 (quinta-feira).

Obrigado a todos que deram um tempo de suas vidas para apoiar nossa eterna e querida Julia Ferreira Belizario, eu tenho certeza que ela amou a presença de vocês e esta feliz la de cima dando risada e observando todos nós

A postagem que ele fez em homenagem a Júlia na mesma rede atingiu 2 milhões de pessoas na rede hoje de Elon Musk.

